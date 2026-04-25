Vinte bairros de João Pessoa recebem os serviços da operação tapa-buraco nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), a operação tapa-buraco, realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está concentrada em 20 bairros de João Pessoa, promovendo a manutenção e melhoria da malha viária da Capital.

As equipes estão trabalhando nos seguintes bairros: Mandacaru, Jaguaribe, Jardim Oceania, Aeroclube, Ernesto Geisel, Funcionários, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Manaíra, Bessa, Grotão, Tambaú, Mumbaba, Castelo Branco, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim Veneza, Padre Zé, Cristo e Funcionários.

Outros serviços, como a manutenção das galerias, estão ocorrendo em Manaíra, Tambaú, Tambauzinho, Cabo Branco, Esplanada, Gramame, João Paulo II, Muçumagro, Alto do Céu, Alto do Mateus, Jardim Oceania e Alto do Céu. São executados a limpeza de galerias, extensão de rede e afundamento e adequação, além da manutenção de bocas de lobo.

Solicitação – A operação tapa-buraco e outros serviços de manutenção realizados pela Seinfra devem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.