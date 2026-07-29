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SEXAGÉSIMO PRIMEIRO BOLETIM DE 2021 APONTA 25 INFECTADOS PELA COVID-19 EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica a população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta quinta-feira (13).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 1177. Existem 50 casos suspeitos e os confirmados somam 425. Ao todo são 702 casos descartados. Até o presente momento não há nenhum caso de óbito no município motivado pela COVID-19.

No município existem 25 pessoas infectadas pela COVID-19; destas, 24 seguem em tratamento domiciliar e uma está internada. O número de munícipes recuperados está no patamar de 400.

Existem 69 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de munícipes que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.

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