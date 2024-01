Cícero Lucena entrega primeiros carros elétricos para a frota da Prefeitura e reforça compromisso com o meio ambiente e sustentabilidade

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (3), durante o evento de apresentação das medidas que a Prefeitura de João Pessoa vem adotando para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente, sete carros elétricos novos para a frota da gestão municipal. Os veículos, não poluentes e com eficiência energética, começam a ser utilizados na área administrativa da Secretaria de Meio Ambiente (Semam).

A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o gestor disse que essas são as primeiras unidades de um planejamento para fazer com que toda a frota da Prefeitura seja formada apenas por carros elétricos. Cícero Lucena também destacou que essa medida está inserida no compromisso da gestão municipal com o meio ambiente, como as ações de substituição de lâmpadas comuns por LED, o plantio de árvores por toda a cidade e construção de parques lineares em áreas urbanas da cidade.

“Com certeza, é o processo de transição que nós estamos iniciando. Temos uma frota bastante razoável, mas a cada dia vamos fazer isso até chegar, no futuro, já está planejado, por exemplo, nos corredores de integração dos transportes urbanos, quatro corredores que estamos fazendo em parceria com o governo do Estado, também terão ônibus elétricos. Então, a nossa meta no serviço é buscar, por exemplo, os coletores de lixo da Emlur, serem elétricos, enfim, cada passo que nós vamos estar dando dentro desse objetivo de ter uma frota 100% elétrica, com fornecimento de energia renovada”, afirmou o prefeito, que também recebeu da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, o selo conferido a João Pessoa, Cidade Amiga das Árvores.

Energia limpa – De acordo com estudo da Semam, os carros elétricos deverão impactar uma redução de até 275 mil quilos de CO2 no meio ambiente. Já em relação a economia para a Prefeitura, a nova frota economizará aproximadamente 4.420 litros de gasolina por ano, em relação aos veículos a combustão. Isso corresponde a uma distância de 44.200 quilômetros.

“A transição, a troca da frota, traz toda essa contribuição para o meio ambiente e se soma a uma série de outras ações, como por exemplo, a troca de ônibus novos, que também contribui 80% menos em emissão de CO2 do que os veículos anteriores. A utilização de placas de energia solar e a substituição das lâmpadas LED. Então são ações que já estão sendo realizadas pela Prefeitura e que traz aí a sua contribuição para o meio ambiente e a modernidade da gestão da cidade”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

Agenda do meio ambiente – A entrega dos veículos, nesta quarta-feira, faz parte de uma agenda especial do prefeito dedicada a ações ambientais, que envolvem o plantio de árvores em diversos espaços da Capital, visitas a equipamentos como a Clínica do Pet, obras do Hospital Veterinário, parques lineares e campanhas de conscientização.