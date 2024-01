filme de diretor paraibano com Prime Video é premiado

O filme ‘Axé Meu Amor‘, do diretor paraibano Thiago Costa, foi premiado no 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O filme é uma ficção que se baseia na história real de Mãe Renilda e foi produzido em parceria com o Amazon Prime Video.

O curta foi premiado na categoria Melhor Edição de Som, assinada por David Neves. No festival, um dos mais importantes do audiovisual brasileiro, o paraibano Thiago Costa também já conquistou prêmios nas categorias Júri Popular, melhor filme pela crítica, o Abraccine, em 2021.

O editor de som do curta, David Neves, celebrou a conquista.

Valeu a pena cada segundo ali para que tudo saísse da melhor maneira. O cinema preto, paraibano, precisa ter mais tela, mais espaço, mais visibilidade. Viva o cinema paraibano contemporâneo que está cheio de história boa pra contar”, afirmou o profissional.

‘Axé Meu Amor’

O filme conta a história de Mãe Bené, inspirada em Mãe Renilda, a partir de fatos reais, mas com “camadas” de ficção, segundo o diretor.

Mãe Bené acorda de um pesadelo e recebe a notícia que a mãe de santo está entre a vida e a morte. Ela levanta e começa a receber várias notícias ruins, e depois de trabalhar vai procurar Capim, que é um espaço de cuidado.

Ela é atendida por uma mãe de santo e descobre que precisa fazer um ritual para adquirir autonomia máxima de sua jornada espiritual, para evitar que algo ruim aconteça com sua mãe de santo.

Parceria com o Amazon Prime Video

Ainda de acordo com Thiago, o filme marca o início da parceria com o Amazon Prime Video, um dos maiores canais de streaming da atualidade.

Ele participou do Laboratório Negras Narrativas, que durou 4 anos, e teve o filme ‘Axé Meu Amor’ como resultado. Segundo o diretor, o filme foi o primeiro na Paraíba financiado pela Amazon.