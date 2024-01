Hulk descobre sexo de quinta filha em chá revelação

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o paraibano aparece ao lado de sua esposa e quatro filhos durante o chá revelação. A menina se chamará Aisha.

Sem palavras para te agradecer, meu DEUS. Em pleno réveillon um presente tão maravilhoso como esse. Tenho certeza que Aisha será muito amada pelos seus irmãos Ian, Tiago, Alice, Zaya e toda sua família. Vem para alegrar ainda mais nossa família, filha. Te amo”, escreveu Hulk em um post nas redes sociais.

Família de Hulk

Hulk tem outros três filhos, frutos do seu primeiro casamento: Ian, de 13 anos; Tiago, de 11 anos; e Alice, de 9 anos. Além da pequena Zaya, que nasceu em abril deste ano, sendo a primeira filha do jogador com Camila Ângelo.

Agora, o paraibano será pai pela 5º vez, e vários internautas o felicitaram pela descoberta do sexo da bebê.