NONAGÉSIMO QUARTO BOLETIM DE 2021 APRESENTA APENAS UM CASO DE INFECÇÃO PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (Sesad), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Ao todo, em São José do Seridó, até esta quarta-feira (30), foram notificadas 1.402 pessoas.





Em relação ao boletim anterior, o número de casos suspeitos subiu para nove e os confirmados permaneceram em 495. Ao todo são 898 casos descartados. No município, existem apenas uma pessoa infectada pela COVID-19; esta, segue em tratamento domiciliar. Não existe nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.





O número de munícipes recuperados é de 492. Existem 25 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela COVID-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.