GibiZeca da Fundação Casa de José Américo tem novo espaço na Unidade Tambaú — Governo da Paraíba

O projeto GibiZeca – Vila do ABC, da Fundação Casa de José Américo (FCJA), ganha um espaço físico na Unidade Tambaú, que será inaugurada nesta sexta-feira (28), em João Pessoa. O novo equipamento da FCJA está localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 122, na capital paraibana (ao lado no Restaurante Famiglia Muccini).

A GibiZeca visa o incentivo à leitura e ao desenvolvimento da imaginação e do senso crítico em crianças, utilizando as histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica. A professora Katzumy Lia Fook, psicopedagoga e coordenadora da ação, lembra a trajetória do projeto. De acordo com ela, as atividades da GibiZeca foram iniciadas em 2023 no evento de cultura pop Imagineland, com o ‘Aniversário de 60 anos da Mônica’ – a instalação contou com interação dos visitantes da feira, especialmente do público infantil, que participou de leituras, sessões de cinema com episódios da Turma da Mônica, além dos momentos de contação de histórias.

Em 2024, a GibiZeca voltou ao Imagineland com o ‘São João no Sítio do Chico Bento’. Ainda em 2024, foram inauguradas as ações da GibiZeca com as escolas paraibanas. Os serviços de contação de histórias, leitura e produção de enredos em quadrinhos serão realizados no novo espaço da GibiZeca, que ocupará a Sala 4 do prédio.

Outro grande diferencial da GibiZeca da Unidade Tambaú da FCJA é que o espaço também será um polo de pesquisas das histórias em quadrinhos paraibanas, já que contará com um acervo de importância reconhecida nacionalmente a partir do surgimento do primeiro herói de quadrinhos do Nordeste, o Flama, desenhado e escrito por Deodato Borges, cujo filho, Deodato Borges Filho, o Mike Deodato, é hoje uma referência internacional.

Entre outros destaques desse acervo estão Henrique Magalhães, que também é uma referência nacional, com a sua personagem Maria; Emir Ribeiro, com Velta, e Shiko, quadrinista e artista plástico que também tem uma projeção internacional relevante.

Na programação do novo espaço, as segundas-feiras serão destinadas a atividades de leitura e escrita de histórias em quadrinhos; já de terça a quinta-feira ocorrerão visitas e pesquisas; e as sextas-feiras estarão destinadas a sessões de cinema e contação de história. O horário será sempre das 9h às 13h.

A Unidade Tambaú é uma forma de expandir o serviço da FCJA e, ao mesmo tempo, criar uma nova leva de usuários. Nos últimos anos, a instituição teve um acréscimo consistente de novos acervos. O novo equipamento vai permitir que uma geração que desconhece o papel da FCJA possa ter um acesso mais lúdico, mais rápido, mais interativo com os serviços e arquivos da própria Fundação.