SEMTHAS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ RECEBE EQUIPE DO COGESUAS DA SETHAS

Nesta terça-feira (26) o município de São José do Seridó recebeu equipe da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS), integrante da Coordenadoria da Gestão Estadual do Sistema Único de Assistência Social (COGESUAS), que promoveu formação técnica da equipe municipal do Programa Criança Feliz.





“De acordo com a SETHAS, São José do Seridó foi o único município do Rio Grande do Norte contemplado pelo Programa no ano de 2021, que em fase de implementação atualmente”, frisou a titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira.