Calor intenso exige atenção redobrada com gestantes e bebês, alerta Instituto Cândida Vargas

Com o aumento das temperaturas neste período do ano, o Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, reforça a importância de cuidados específicos com gestantes, puérperas e recém-nascidos. O calor intenso pode provocar desconfortos e riscos à saúde, exigindo atenção redobrada das famílias e acompanhamento adequado dos profissionais de saúde.

De acordo com a equipe multiprofissional do Instituto, as gestantes estão mais suscetíveis à desidratação, queda de pressão, inchaço e cansaço excessivo durante os dias mais quentes. A orientação é manter uma boa ingestão de líquidos, utilizar roupas leves, permanecer em ambientes ventilados e evitar exposição ao sol nos horários de maior intensidade.

No pós-parto, as puérperas também precisam de atenção especial, principalmente aquelas que estão amamentando. A hidratação adequada da mãe é fundamental tanto para o seu bem-estar quanto para a produção do leite materno, que é a principal fonte de nutrição e hidratação do recém-nascido.

A diretora técnica do Instituto Cândida Vargas, Juliana Soares, destaca que a hidratação do bebê ocorre exclusivamente por meio do aleitamento materno. “A hidratação do recém-nascido é garantida pelo aleitamento materno exclusivo. Mesmo no verão, o bebê não precisa de água. O que ele precisa é mamar em livre demanda. Para isso, é essencial que a mãe esteja bem hidratada, ingerindo bastante água ao longo do dia, para conseguir oferecer ao bebê a hidratação adequada por meio do leite materno”, explicou.

Juliana Soares também alerta que o uso de chupetas e mamadeiras pode prejudicar esse processo. “Esses itens acabam substituindo o peito, interferindo na livre demanda e comprometendo tanto a amamentação quanto a hidratação do recém-nascido. O ideal é manter o aleitamento materno exclusivo”, reforçou.

Já os recém-nascidos, por ainda não regularem bem a temperatura corporal, devem ser mantidos em ambientes frescos, com roupas leves e adequadas ao clima. A equipe do ICV orienta ainda que os responsáveis fiquem atentos a sinais de alerta, como irritabilidade excessiva, sonolência, diminuição da quantidade de urina ou dificuldade para mamar, que podem indicar desidratação.