Luizinho Calixto, Raí Bezerra e Lily Sanfoneira são algumas das atrações deste fim de semana no Salão do Artesanato Paraibano

Luizinho Calixto e a quadrilha junina “Escurrega mai num cai” são as atrações desta sexta-feira (20) no 40° Salão do Artesanato Paraibano, que está sendo realizado pelo Governo da Paraíba e Sebrae-PB até o próximo dia 29 em Campina Grande. Com o tema “Macramê – a arte de arrochar o nó”, o evento reúne o melhor do artesanato e da gastronomia paraibana, passando por grandes atrações locais, numa megaestrutura montada na Avenida Severino Cabral (Avenida Brasília). As atrações se apresentam a partir das 17h e das 19h, respectivamente.

Já neste sábado (21), as atrações são a quadrilha junina Filhos de Campina, a partir das 17h, e o Trio de Forró Pé de Serra Raí Bezerra. No domingo (22), é a vez dos Tropeiros da Borborema, com danças folclóricas, e Lily Sanfoneira.

No palco da Praça de Alimentação do Salão do Artesanato Paraibano, já passaram nomes como Capilé, Gitana Pimentel e atrações como a quadrilha Moleka 100 Vergonha e Os 3 do Serrote, numa grande parceria com a Fundação Espaço Cultural (Funesc).

Ao todo, 500 artesãos participam do Salão do Artesanato de Campina Grande. Durante o Maior São João do Mundo, turistas e paraibanos terão a oportunidade de apreciar e levar para casa o que há de melhor na produção artesanal do Estado em suas mais diversas tipologias: algodão colorido, bordado, brinquedos populares, crochê, madeira, renda renascença, metal e, claro, o macramê, entre outras.

Serviço:

40° Salão do Artesanato Paraibano

Tema: “Macramê: A arte de Arrochar o Nó”

Quando: 11 de junho a 29 de junho de 2025

Onde: Avenida Severino Bezerra Cabral, 780 – Bairro do Catolé (Avenida Brasília)

Visitação: das 15h às 22h (todos os dias da semana)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível