São José do Seridó vivencia “Encânticos Pedagógicos” 2021
A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC-SJS), está realizando os “Encânticos Pedagógicos” 2021 que, neste momento de exceção causado pelo novo coronavírus, traz o tema: “A educação no contexto da pandemia: refletindo sobre as formas de aprender e ensinar”. O evento teve início nesta segunda-feira (29) e tem programação até a próxima quarta-feira (31).
“Mesmo no contexto no qual estamos inseridos estamos felizes em podermos realizar mais uma edição dos Encânticos Pedagógicos’ com o corpo docente da SEMEC. Construímos uma programação rica que trabalhará bem a educação e o momento pandêmico que estamos vivenciando”, destacou Juliana Dantas, titular da SEMEC.
Com uma vasta programação ao longo de três dias os “Encânticos Pedagógicos” 2021 trarão dois momentos ímpares com a realização de lives sobre “A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções” e sobre “A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?”.
“O prefeito Jackson Dantas foi bastante sensível ao nosso apelo e nos proporcionou toda estrutura necessária para que toda comunidade escolar de nosso município pudesse viver este momento tão especial. A gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros é uma gestão moderna, que vem se adaptando e superando todas as dificuldades impostas pela pandemia, e que trata nossa educação com prioridade”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó.
PROGRAMAÇÃO
29/03 (Segunda-feira)
8h- Partilhas de experiênciasEducação Infantil: Profª. Valquiria de Araújo Santos e Profª Ana Lucia de AraújoEducação Fundamental I: Prof. Onofre Laurindo da Silva JúniorEducação Fundamental II, Médio e EJA: Prof. Carlos Jorge de AraújoMedeiros e Prof. Josimar Araújo de MedeirosFormato Remoto via Google Meet
19h- Abertura Oficial – Acolhida MusicalResponsáveis: Fernando Luís e Vinícius Jonathan
19h30min Palestra: A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoçõesResponsável: Dr. Petrúcio FerreiraLive pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do SeridóPúblico Alvo: Toda a categoria da Educação de São José do Seridó/RN
30/03 (Terça-feira)
8h- Palestra com o tema: Gestão Escolar e os desafios pós-pandemiaResponsável: Profª. Esp. Rúbia RaquelPúblico Alvo: Gestores, coordenadores e supervisores
10h30min-Palestra: Encontro com a nutricionista para esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Alimentação EscolarResponsável: Salma Bulhões, NutricionistaPúblico alvo: Gestores, Coordenadores, Supervisores, Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
14h- Palestra voltada para os profissionais da Educação InfantilResponsável: Prof. Esp. Stepheson OliveiraPúblico Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores da Educação InfantilFormato Remoto via Google Meet
31/03 (Quarta-feira)
08h- Palestra voltada para os profissionais do Ensino FundamentalTema: O uso das novas tecnologias como aliada do processo de ensino e aprendizagemResponsável: Profª. Esp. Maísa Maria dos Santos GuilhermePúblico Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores do Ensino FundamentalFormato Remoto via Google Meet.
14h- Encerramento dos Encânticos Pedagógicos- 2021Palestra: A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?Responsável: Profª. Ana VilmaPúblico alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores de toda rede de ensino de São José do Seridó/RNLive pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó
A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC-SJS), está realizando os “Encânticos Pedagógicos” 2021 que, neste momento de exceção causado pelo novo coronavírus, traz o tema: “A educação no contexto da pandemia: refletindo sobre as formas de aprender e ensinar”. O evento teve início nesta segunda-feira (29) e tem programação até a próxima quarta-feira (31).
“Mesmo no contexto no qual estamos inseridos estamos felizes em podermos realizar mais uma edição dos Encânticos Pedagógicos’ com o corpo docente da SEMEC. Construímos uma programação rica que trabalhará bem a educação e o momento pandêmico que estamos vivenciando”, destacou Juliana Dantas, titular da SEMEC.
Com uma vasta programação ao longo de três dias os “Encânticos Pedagógicos” 2021 trarão dois momentos ímpares com a realização de lives sobre “A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções” e sobre “A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?”.
“O prefeito Jackson Dantas foi bastante sensível ao nosso apelo e nos proporcionou toda estrutura necessária para que toda comunidade escolar de nosso município pudesse viver este momento tão especial. A gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros é uma gestão moderna, que vem se adaptando e superando todas as dificuldades impostas pela pandemia, e que trata nossa educação com prioridade”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó.
PROGRAMAÇÃO
29/03 (Segunda-feira)
8h- Partilhas de experiências
Educação Infantil: Profª. Valquiria de Araújo Santos e Profª Ana Lucia de Araújo
Educação Fundamental I: Prof. Onofre Laurindo da Silva Júnior
Educação Fundamental II, Médio e EJA: Prof. Carlos Jorge de Araújo
Medeiros e Prof. Josimar Araújo de Medeiros
Formato Remoto via Google Meet
19h- Abertura Oficial – Acolhida Musical
Responsáveis: Fernando Luís e Vinícius Jonathan
19h30min Palestra: A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções
Responsável: Dr. Petrúcio Ferreira
Live pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó
Público Alvo: Toda a categoria da Educação de São José do Seridó/RN
30/03 (Terça-feira)
8h- Palestra com o tema: Gestão Escolar e os desafios pós-pandemia
Responsável: Profª. Esp. Rúbia Raquel
Público Alvo: Gestores, coordenadores e supervisores
10h30min-Palestra: Encontro com a nutricionista para esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar
Responsável: Salma Bulhões, Nutricionista
Público alvo: Gestores, Coordenadores, Supervisores, Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
14h- Palestra voltada para os profissionais da Educação Infantil
Responsável: Prof. Esp. Stepheson Oliveira
Público Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores da Educação Infantil
Formato Remoto via Google Meet
31/03 (Quarta-feira)
08h- Palestra voltada para os profissionais do Ensino Fundamental
Tema: O uso das novas tecnologias como aliada do processo de ensino e aprendizagem
Responsável: Profª. Esp. Maísa Maria dos Santos Guilherme
Público Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores do Ensino Fundamental
Formato Remoto via Google Meet.
14h- Encerramento dos Encânticos Pedagógicos- 2021
Palestra: A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?
Responsável: Profª. Ana Vilma
Público alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores de toda rede de ensino de São José do Seridó/RN
Live pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó