São José do Seridó vivencia “Encânticos Pedagógicos” 2021







A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC-SJS), está realizando os “Encânticos Pedagógicos” 2021 que, neste momento de exceção causado pelo novo coronavírus, traz o tema: “A educação no contexto da pandemia: refletindo sobre as formas de aprender e ensinar”. O evento teve início nesta segunda-feira (29) e tem programação até a próxima quarta-feira (31).

“Mesmo no contexto no qual estamos inseridos estamos felizes em podermos realizar mais uma edição dos Encânticos Pedagógicos’ com o corpo docente da SEMEC. Construímos uma programação rica que trabalhará bem a educação e o momento pandêmico que estamos vivenciando”, destacou Juliana Dantas, titular da SEMEC.

Com uma vasta programação ao longo de três dias os “Encânticos Pedagógicos” 2021 trarão dois momentos ímpares com a realização de lives sobre “A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções” e sobre “A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?”.

“O prefeito Jackson Dantas foi bastante sensível ao nosso apelo e nos proporcionou toda estrutura necessária para que toda comunidade escolar de nosso município pudesse viver este momento tão especial. A gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros é uma gestão moderna, que vem se adaptando e superando todas as dificuldades impostas pela pandemia, e que trata nossa educação com prioridade”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó.

PROGRAMAÇÃO

29/03 (Segunda-feira)

8h- Partilhas de experiênciasEducação Infantil: Profª. Valquiria de Araújo Santos e Profª Ana Lucia de AraújoEducação Fundamental I: Prof. Onofre Laurindo da Silva JúniorEducação Fundamental II, Médio e EJA: Prof. Carlos Jorge de AraújoMedeiros e Prof. Josimar Araújo de MedeirosFormato Remoto via Google Meet

19h- Abertura Oficial – Acolhida MusicalResponsáveis: Fernando Luís e Vinícius Jonathan

19h30min Palestra: A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoçõesResponsável: Dr. Petrúcio FerreiraLive pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do SeridóPúblico Alvo: Toda a categoria da Educação de São José do Seridó/RN

30/03 (Terça-feira)

8h- Palestra com o tema: Gestão Escolar e os desafios pós-pandemiaResponsável: Profª. Esp. Rúbia RaquelPúblico Alvo: Gestores, coordenadores e supervisores

10h30min-Palestra: Encontro com a nutricionista para esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Alimentação EscolarResponsável: Salma Bulhões, NutricionistaPúblico alvo: Gestores, Coordenadores, Supervisores, Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

14h- Palestra voltada para os profissionais da Educação InfantilResponsável: Prof. Esp. Stepheson OliveiraPúblico Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores da Educação InfantilFormato Remoto via Google Meet

31/03 (Quarta-feira)

08h- Palestra voltada para os profissionais do Ensino FundamentalTema: O uso das novas tecnologias como aliada do processo de ensino e aprendizagemResponsável: Profª. Esp. Maísa Maria dos Santos GuilhermePúblico Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores do Ensino FundamentalFormato Remoto via Google Meet.

14h- Encerramento dos Encânticos Pedagógicos- 2021Palestra: A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?Responsável: Profª. Ana VilmaPúblico alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores de toda rede de ensino de São José do Seridó/RNLive pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó



A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC-SJS), está realizando os “Encânticos Pedagógicos” 2021 que, neste momento de exceção causado pelo novo coronavírus, traz o tema: “A educação no contexto da pandemia: refletindo sobre as formas de aprender e ensinar”. O evento teve início nesta segunda-feira (29) e tem programação até a próxima quarta-feira (31). “Mesmo no contexto no qual estamos inseridos estamos felizes em podermos realizar mais uma edição dos Encânticos Pedagógicos’ com o corpo docente da SEMEC. Construímos uma programação rica que trabalhará bem a educação e o momento pandêmico que estamos vivenciando”, destacou Juliana Dantas, titular da SEMEC. Com uma vasta programação ao longo de três dias os “Encânticos Pedagógicos” 2021 trarão dois momentos ímpares com a realização de lives sobre “A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções” e sobre “A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?”. “O prefeito Jackson Dantas foi bastante sensível ao nosso apelo e nos proporcionou toda estrutura necessária para que toda comunidade escolar de nosso município pudesse viver este momento tão especial. A gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros é uma gestão moderna, que vem se adaptando e superando todas as dificuldades impostas pela pandemia, e que trata nossa educação com prioridade”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó. PROGRAMAÇÃO

29/03 (Segunda-feira) 8h- Partilhas de experiências

Educação Infantil: Profª. Valquiria de Araújo Santos e Profª Ana Lucia de Araújo

Educação Fundamental I: Prof. Onofre Laurindo da Silva Júnior

Educação Fundamental II, Médio e EJA: Prof. Carlos Jorge de Araújo

Medeiros e Prof. Josimar Araújo de Medeiros

Formato Remoto via Google Meet 19h- Abertura Oficial – Acolhida Musical

Responsáveis: Fernando Luís e Vinícius Jonathan 19h30min Palestra: A importância das competências sócio motivacionais no contexto atual: a educação das emoções

Responsável: Dr. Petrúcio Ferreira

Live pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó

Público Alvo: Toda a categoria da Educação de São José do Seridó/RN

30/03 (Terça-feira) 8h- Palestra com o tema: Gestão Escolar e os desafios pós-pandemia

Responsável: Profª. Esp. Rúbia Raquel

Público Alvo: Gestores, coordenadores e supervisores 10h30min-Palestra: Encontro com a nutricionista para esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar

Responsável: Salma Bulhões, Nutricionista

Público alvo: Gestores, Coordenadores, Supervisores, Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 14h- Palestra voltada para os profissionais da Educação Infantil

Responsável: Prof. Esp. Stepheson Oliveira

Público Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores da Educação Infantil

Formato Remoto via Google Meet

31/03 (Quarta-feira) 08h- Palestra voltada para os profissionais do Ensino Fundamental

Tema: O uso das novas tecnologias como aliada do processo de ensino e aprendizagem

Responsável: Profª. Esp. Maísa Maria dos Santos Guilherme

Público Alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores do Ensino Fundamental

Formato Remoto via Google Meet. 14h- Encerramento dos Encânticos Pedagógicos- 2021

Palestra: A Avaliação em tempos de atividades não presenciais: Que diretrizes seguir?

Responsável: Profª. Ana Vilma

Público alvo: Gestores, Supervisores, Coordenadores e Professores de toda rede de ensino de São José do Seridó/RN

Live pelas mídias da Prefeitura Municipal de São José do Seridó