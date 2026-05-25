Seinfra finaliza a semana com serviços de manutenção em mais de 30 bairros de João Pessoa

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e finaliza a semana executando a operação tapa-buraco em 31 bairros da Capital. A ação é realizada pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população.

As equipes estão trabalhando nesta sexta-feira (22) em diversas ruas dos seguintes bairros: Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Centro, Cristo Redentor, Bairro dos Estados, Gramame, Mangabeira, Bancários, Valentina Figueiredo, João Paulo II, Jardim Planalto, Bessa, Expedicionários, Manaíra, Planalto Boa Esperança, Ernesto Geisel, Castelo Branco, Roger, Tambiá, Treze de Maio, Expedicionários, José Américo e Torre.

Nesta sexta-feira, a Seinfra também executa a manutenção na rede de drenagem, intensificando os serviços de limpeza e desobstrução de galerias para evitar alagamentos em ruas e avenidas. Ainda são realizados outros serviços como extensão de rede, adequação e manutenção de bocas de lobo nos seguintes bairros: Funcionários, Paratibe, Manaíra, Jardim Cidade Universitária, Oitizeiro, Porta do Sol, Altiplano, Gramame, Ernesto Geisel, Centro, Valentina Figueiredo, Mangabeira, Colibris, Alto do Mateus e Cruz das Armas.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.