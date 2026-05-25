Jovem é morto a tiros após ter casa invadida por suspeitos em João Pessoa – Foto: Flávio Fernandes/TV Cabo Branco.

Um homem identificado como Gabriel Ribeiro, de 25 anos, foi morto a tiros após ter a casa invadida por suspeitos armados na comunidade das Trincheiras, nas proximidades do Distrito Mecânico, em João Pessoa.

De acordo com a TV Cabo Branco, após invadir a casa, os suspeitos dispararam inúmeras vezes contra o jovem. Gabriel era pai de uma menina de 5 anos, e a ex-companheira dele está grávida atualmente. Ele já tinha passagem pela polícia.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao imóvel, constataram que Gabriel já estava sem vida.

De acordo com o médico Otílio Ciraulo, do Samu, a vítima foi atingida por múltiplos disparos no tórax e na cabeça. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

Uma investigação deve ser conduzida pela Polícia Civil para apurar a motivação do crime e encontrar os suspeitos.