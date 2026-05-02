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Família denuncia troca de corpos em velório de homem em Santa Rita

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Família denuncia troca de corpos em velório de homem em Santa Rita – Foto: Godoy Santos/reprodução.

Uma família denunciou a troca do corpo de José Pereira, de 74 anos, que morreu em decorrência de um procedimento cardíaco, para a realização de um velório, na tarde desta quinta-feira (22), em Santa Rita. A família diz estar procurando a Polícia Civil, para que o caso seja investigado formalmente.

De acordo com Jennifer Pereira, filha do José Pereira, em entrevista para a TV Cabo Branco, o idoso estava internado no Hospital Metropolitano, que fica localizado em Santa Rita, e morreu no local. Uma prima dela em conjunto com a própria Jennifer fez o reconhecimento do corpo do idoso antes do velório, ainda na unidade de saúde.

Depois desse procedimento inicial, o corpo foi liberado para uma funerária, mas quando os familiares chegaram para a realização do velório, não reconheceram o parente morto no caixão.

“Quando a gente chegou aqui (local do velório), fomos as primeiras a ver e reconhecer que não era ele. Ainda está sendo um choque. Minha prima voltou para o hospital, e lá falaram que tinha sido retiradoo de outra funerária, outro corpo, de outro homem. A gente teve o contato com a outra funerária, e por sinais do corpo que foi recebido lá, a gente já sabia que era o corpo do meu pai”, disse.

A mulher afirmou também que procurou a família do outro homem, identificado como Waldeci Batista, e que supostamente era o corpo no qual elas estavam velando. Ela queria tentar saber mais informações, mas os familiares de Waldeci disseram que o corpo em questão já havia sido enterrado, segundo relato de Jennifer. A mulher disse ainda que pessoas da família “estão na Central de Polícia para dar andamento ao processo”.

Sobre as funerárias, ela disse ter entrado em contato, mas “não falaram nada”. O nome das funerárias não foram divulgados.

“A gente por conta própria descobriu o número da funerária que retirou o outro corpo, foi no mesmo horário (da retirada do corpo que ela não reconheceu como o pai), liguei para a funerária, contei a história toda, eles me passaram o contato, e minha filha foi até lá, enquanto isso as duas fenerárias nada”, contou.

Em nota, o Hospital Metropolitano confirmou a morte de José Pereira na unidade e que “o corpo foi liberado de forma regular para a funerária indicada”. Sobre o ponto de a família ter voltado para o hospital após a suposta troca, a unidade disse que realizou “imediatamente as verificações necessárias e confirmou que o corpo do paciente havia sido corretamente reconhecido”.

O hospital disse que “todos os procedimentos sob responsabilidade da unidade foram executados de maneira adequada, transparente e em conformidade com os fluxos técnicos e legais estabelecidos”. O hospital também disse que permanece à disposição da família.

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