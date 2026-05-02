Festival Forró Verão apresenta Walkyria Santos, Nando Cordel, Cavaleiros do Forró e Kelly Silva neste sábado

O Festival Forró Verão deste sábado (24) mantém o ritmo nordestino em alta nas areias da praia do Cabo Branco, com Walkyria Santos, Nando Cordel, Cavaleiros do Forró e Kelly Silva. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), acontece todos os sábados de janeiro, a partir das 19h, com participação da DJ Cris L nos intervalos dos shows.

“O Forró Verão é um festival de sucesso. Este é o terceiro ano consecutivo que realizamos, trazendo grandes nomes do forró paraibano e nordestino para tocar suas músicas no período de alta estação, quando os moradores da nossa cidade estão de férias e temos uma visitação turística muito alta. O prefeito Cícero Lucena foi muito feliz quando nos estimulou para realizarmos esse festival e todas as noites têm sido um sucesso pleno, com um público muito presente e os artistas mostrando sua qualidade artística e estética”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Cidade do Forró – A ‘Cidade do Forró’ é uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço, o público conta com ilhas para atrações de trios pé-de-serra e valorização da cultura nordestina. Há também memoriais de artistas e cantores paraibanos e do Nordeste, sem contar com a Vila do Artesanato, espaço de gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia e DJ de forró no coreto. Sob a responsabilidade da Medow Entretenimento, a Cidade do Forró vai rodar todo o país, resgatando a cultura do forró e permitindo ao público fazer uma imersão em um ambiente de muita cultura.

Gravações de DVDs – Além da programação do Festival Forró Verão, estão acontecendo gravações de DVDs no palco do evento. Na próxima quinta-feira (29), será com o cantor Victor Santos. Já gravaram as cantoras Lucy Alves, Danieze Santiago e Raphaela Santos. Os artistas estão aproveitando o período e a estrutura do Festival Forró Verão, trazendo artistas convidados, e o público aproveita para curtir shows extras.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão conta com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais. Além da Funjope, atuam as secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Emlur na limpeza, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Turismo (Setur). O Festival também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar atua com mais de 300 homens a cada noite. A equipe do Samu conta com uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. A Guarda Civil Metropolitana conta com 60 agentes que atuam em toda a Orla. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com um efetivo de 24 bombeiros militares por noite.

Patrocinadores – O Festival Forró Verão, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e Funjope, tem o patrocínio de Uninassau, Ubaldo Seguros, Banco do Nordeste, Loterias Caixa, Governo do Brasil, Vaidebet, com apoio da Medow Entretenimento e Cultura.

Confira a programação

Dia 29

Victor Santos grava DVD com a presença de convidados

Dia 31

Flávio José

Mastruz com Leite

Ranniery Gomes

Gitana Pimentel.