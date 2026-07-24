Procon-JP encontra diferença de mais de R$ 9 no preço do café em pesquisa de alimentos da cesta básica

O Procon de João Pessoa encontra diferença de até R$ 9,30 no preço do café moído São Braz 500g em pesquisa para alimentos que compõem a cesta básica, com o produto oscilando entre R$ 30,99 (Aquarius – Jaguaribe) e R$ 40,29 (SuperFácil – Água Fria), variação de R$ 30,01%. Confira aqui a tabela de preços.

No entanto, a maior variação de preço de todo levantamento foi encontrada na margarina Qualy 250g, 116,23%, que oscila entre R$ 4,99 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 10,79 (Varejão – Varjão), diferença de R$ 5,80.

A pesquisa foi realizada em 17 supermercados no último dia 6 e traz preços de 89 produtos como óleo, feijão (carioquinha e preto), arroz parboilizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó e em caixa, margarina, manteiga, farinha de mandioca, maizena e biscoitos doces e salgados.

Mais diferenças – As duas outras maiores diferenças foram registradas na manteiga Aviação 200g, R$ 8,49, que está sendo comercializada entre R$ 15,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 24,39 (Carrefour – Bancários), variação de 30,01%; e no leite em pó integral Ninho 750g, R$ 8,30, que está com preços entre R$ 32,49 (Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 40,79 (Carrefour – Altiplano), variação de 25,55%.

Mais variações – Duas marcas de margarina estão com as outras duas maiores variações: a Primor 250g, 115,08%, com preços entre R$ 3,25 (Varejão do Preço – Rangel) e R$ 6,99 (Varejão – Varjão), diferença de R$ 3,74; seguida da marca Deline 250g, 108,92%, que oscila entre R$ 3,25 (Varejão do Preço – Rangel) e R$ 6,79 (Varejão – Varjão), diferença de R$ 3,54.

Supermercados visitados – A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Varejão (Varjão); Varejão do Preço (Rangel); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Latorre e O Baratão (Torre); Super Box Brasil e Atacadão (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); SuperFácil (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); Hiper Mateus (Altiplano); e São João (Mercado Central, Centro).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br