Detran-PB amplia atendimento no setor de Habilitação com serviços aos sábados — Governo da Paraíba

A partir deste final de semana (dia 10), o setor de Habilitação do Detran da Paraíba passa a atender também aos sábados, ampliando o acesso aos serviços. O objetivo da medida é oferecer mais eficiência, comodidade e qualidade no atendimento à população.

Em João Pessoa, os atendimentos ocorrerão tanto na Sede do Detran-PB, em Mangabeira, quanto nos postos localizados no Shopping Carro Legal e no Shopping do Automóvel. Além da capital, o serviço aos sábados também estará disponível nos municípios de Guarabira, Campina Grande e Patos.

Durante o atendimento, os usuários poderão realizar os serviços de primeira habilitação, por meio do programa CNH do Brasil; renovação da CNH; Permissão Internacional para Dirigir (PID); transferência de Unidade da Federação (UF); agendamento de exames, além de foto e biometria, serviços que já vinham sendo ofertados aos sábados.

Para esse atendimento, o usuário precisa realizar o agendamento prévio no site do Detran-PB, acessando em Agendamento de Serviço/Agendar Serviço/Informar a cidade/Tipo de serviço: Habilitação/Selecionar o serviço desejado.