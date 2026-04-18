Na CBN, Pedro condiciona apoio ao governo e vê pré-candidatura de Cícero fortalecer PSD; ouça

Ex-deputado federal Pedro Cunha Lima. Reprodução/CBN PB

O ex-deputado e presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima, afirmou nesta quarta-feira (07), que mantém diálogo com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), e com o senador Efraim Filho (União) na disputa pelo Governo do Estado. Ele esperar que ambos estejam unidos no segundo turno das eleições de outubro.

Apesar de não cravar o apoio, em entrevista à CBN João Pessoa, nesta quarta-feira (07), o ex-deputado avaliou que a pré-candidatura de Cícero Lucena contribui para o fortalecimento do PSD, missão que, segundo ele, foi atribuída pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

De acordo com Pedro, esse fortalecimento deve passar pelas filiações dos deputados federais Mersinho Lucena (PP) e Wellington Roberto (PL). “Não posso receber essa missão de Kassab e passar pela eleição sem cumpri-la. O PSD precisa sair fortalecido, elegendo deputados, e recebemos da pré-candidatura de Cícero uma sinalização muito clara nessa direção”, afirmou.

Educação e eficiência da gestão

Mesmo tendo desistido da disputa, Pedro ponderou que ainda não bateu o martelo sobre o apoio político e destacou que qualquer aliança visando a eleição para o Governo do Estado estará condicionada ao acolhimento de pautas relacionadas à educação e à eficiência da gestão pública.

Segundo Pedro, desde o início do ano passou a se dedicar à construção de uma agenda prioritária na área da educação, que deverá ser incorporada pelo pré-candidato que vier a receber seu apoio nas eleições.

Outro ponto defendido por Pedro é a transformação da Granja Santana, residência oficial do governador, em um espaço público. “Qualquer movimento político que eu faça vai envolver um compromisso firme para que faça sentido, já que não serei candidato”, declarou.