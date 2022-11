Danieze Santiago fala sobre acidente: "a gente nasceu de novo”

Compartilhe















A cantora paraibana Danieze Santiago, de 25 anos, que sofreu um acidente de carro no interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (28), publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta terça-feira (29) sobre seu estado de saúde. No hospital onde está internada, em Fortaleza, a artista disse que ela e o marido, que também estava no carro, estão bem. “Graças a Deus, a gente nasceu de novo”.

Danieze Santiago conta que estava indo de carro com o marido para Itarema, no Ceará, quando colidiram com outro veículo. Com o impacto, o carro de Danieze saiu da pista e parou em uma mata às margens da rodovia. O condutor do outro veículo, de 49 anos, que estava sozinho e não foi identificado, morreu no local. Já Danieze e Carlos Neto foram socorridos.

A paraibana relembrou como foi o momento do acidente. “Eu me lembro do Carlos Neto frear o carro bem rápido, tentando segurar o carro, os airbags estouraram, e a gente desceu o barranco abaixo. Na hora do barranco a minha preocupação era até onde ia. Não sabia se era um penhasco, se era um barranco, só senti a gente descendo, senti pelos galhos e um impacto muito grande, né”, disse ela.

Apesar do impacto, a cantora teve apenas escoriações leves. Ela também falou sobre o estado de saúde do marido, que estava dirigindo o veículo, e afirmou que ele fraturou a clavícula e quebrou uma ou duas costelas, mas seu quadro é estável.

“Graças a Deus eu não sofri nada. Na hora, senti muita dor no pé, descobri agora que trinquei o dedinho, somente algumas escoriações, mas nada demais. O Carlos Neto fraturou a clavícula e quebrou acho que foi uma ou duas costelas. Vai passar por uma cirurgia, acho que amanhã de manhã, fora isso também só escoriações leves”.

Quem é Danieze Santiago

Danieze Santiago (Foto: Divulgação)

Danieze Santiago tem 25 anos e é natural de Uiraúna, no Sertão da Paraíba. Sua voz ficou conhecida em várias cidades Nordeste afora após o auge com a banda A Loba, em meados de 2017. Na época, sucessos como ‘Te Traí’ e ‘Mentiroso’ projetaram a artista, que tempos depois seguiu carreira solo.

Atualmente Danieze Santiago segue fazendo shows em carreira solo e colecionando bons números nos principais aplicativos de música. O clipe de ‘Alô’, sucesso na voz da paraibana, soma mais de 16 milhões de visualizações.

