ONDE ASSISTIR Equador x Senegal AO VIVO PALPITES E ESCALAÇÕES COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (29/11) – BOLA ROLANDO

A partida Equador x Senegal, acontece hoje, HOJE (29/11) às 12 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pela RODADA 3 da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

Equador x Senegal – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES

Os jogos mais importantes dos grupos A e B são respectivamente Equador x Senegal e Irã e Estados Unidos. Hoje, você sabe, todos os jogos do mesmo grupo acontecem no mesmo horário evitando possíveis ajustes de resultado. Sobre os jogos do Grupo A, Equador é favorito contra Senegal, mas o empate classifica Equador. Assim sendo, nossa aposta é em um empate de 1×1. Já no jogo de Holanda e Catar, sem dúvidas, o time de laranja vai vencer com folga. Provavelmente não levará gols. 3×0.

Já em relação ao grupo B, Gales está praticamente fora. A Inglaterra deve confirmar o favoritismo com uma vitória sobre os Galeses. Vitória magra, 2×1. Um empate também classifica o time Inglês. Já no jogo entre Irã e Estados Unidos, tudo em aberto. Os EUA são favoritos e nós acreditamos que eles devem vencer em jogo de muitos gols e aberto. EUA 3×1 Irã.

PALPITES DO GRUPO A

12:00 Holanda 3 x 0 Catar Rodada 3 12:00 Equador 1 x 1 Senegal Rodada 3 16:00 Irã 1 x 3 Estados Unidos Rodada 3 16:00 País de Gales 1 x 2 Inglaterra Rodada 3

Equador Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata, Sarmiento; Estrada

Senegal Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou

Onde assistir Equador x Senegal ao vivo e online nesta HOJE (29/11) às 12 hs

As partidas da Copa do Mundo do Catar serão exibidas para o Brasil pelo grupo Globo de TV. Parte das transmissões será feita em TV aberta, como a abertura da maior competição que o planeta já viu, a Copa do Mundo do Catar. Também os jogos do Brasil serão televisionados ao vivo para toda a rede Globo. Por outro lado, TODOS os jogos da Copa serão transmitidos pelos canais SPORTV, em canal fechado.

O SPORTV, inclusive, preparou uma cobertura completa com mais canais ao vivo. Serão 4 canais na TV fechada, que transmitirão todas as partidas da Copa do Mundo do Catar. O MRNews e Maá Agora, sites do mesmo grupo também fará uma cobertura completa dos jogos com as narrações, escalações e palpites das partidas.

Fique atento em nossos sites para acompanhar tudo que rola na Copa do Mundo do Catar de 2022 e torça para o Hexa do Brasil.

COPA DO MUNDO DO CATAR DE 2022

São 32 seleções dividias em 8 grupos de 4 clubes. Os grupos foram definidos usando critérios da FIFA, para evitar confronto de países da mesma região e mais bem colocados no Ranking da Fifa logo na primeira fase. Claro, não foi possível evitar todos os confrontos de grandes seleções e alguns grupos são considerados grupos da morte. O Brasil pegou três adversários bem conhecidos, que já enfrentou em copas passadas e recentes. Os favoritos desta copa são Brasil, FRança, Alemanha, Holanda, Argentina e Inglaterra, mas seleções como Dinamarca, Hungria, Espanha, Bélgica e Portugal podem dar trabalho.

Confira os grupos da Copa do Mundo do Catar de 2022

Grupo A

Equipe 1 Equador 2 Holanda 3 Catar 4 Senegal

Grupo B

Equipe 1 Inglaterra 2 Irã 3 EUA 4 País de Gales

Grupo C

Equipe 1 Argentina 2 México 3 Polônia 4 Arábia Saudita

grupo D

Equipe 1 Austrália 2 Dinamarca 3 França 4 Tunísia

grupo E

Equipe 1 Costa Rica 2 Alemanha 3 Japão 4 Espanha

grupo F

Equipe 1 Bélgica 2 Canadá 3 Croácia 4 Marrocos

grupo G

Equipe 1 Brasil 2 Camarões 3 Sérvia 4 Suíça

grupo H

Equipe 1 Gana 2 Portugal 3 Coréia do Sul 4 Uruguai

