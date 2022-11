Na Costa do Sol

Cícero Lucena autoriza pavimentação de via que garante acesso à comunidade Rio do Cabelo

30/11/2022 | 10:00 | 56

Cerca de 600 moradores da comunidade Rio do Cabelo, na Costa do Sol, poderão contar com melhor infraestrutura de conexão com o resto da cidade. Isso vai ser possível com a pavimentação da Rua dos Escoteiros, única via de acesso à localidade, que a interliga com a Avenida Hilton Souto Maior. A ordem de serviço para a obra foi assinada pelo prefeito Cícero Lucena na manhã desta quarta-feira (30).

“É uma comunidade que muitos gestores que passaram por essa cidade nem conhece, o que demonstra que a nossa gestão olha para toda a cidade. Temos a capacidade de identificar os problemas e trazer soluções para fazer de João Pessoa um lugar mais justo, igualitário, humano e solidário”, afirmou Cícero.

A Rua dos Escoteiros conta com 760 metros de extensão. Ela vai receber calçamento, drenagem, padronização de calçadas e acessibilidade. No total serão investidos R$ 990 mil.

O presidente da Associação Fazenda Olho Nascente Rio do Cabelo, Jeremias Silva, destacou a importância da via, que surgiu junto com o bairro da Penha sendo a sua principal via de acesso. “Com a construção da Hilton Souto Maior essa rua foi esquecida, mas, hoje, vamos receber a pavimentação, que vai ser muito importante para a comunidade”, afirmou. A via também da acesso a setores da UFPB.

Desde o início do programa Agora tem Trabalho a Prefeitura de João Pessoa já pavimentou 69 ruas. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão, outras 480 já estão com obras contratadas e 85 estão em processo de contratação. O projeto prevê o calçamento de mil ruas em toda a cidade.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves e os vereadores Bruno Farias, Marcelo da Torre e Rinaldo Maranhão.