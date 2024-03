Prefeitura de João Pessoa altera horário de expediente interno e atendimento ao público

28/03/2024 |

Com a modernização da administração pública municipal e o uso de aplicativos que permitem o funcionamento 24 horas por dia, os servidores da Prefeitura de João Pessoa terão um novo horário de expediente a partir da próxima segunda-feira (1). De acordo com decreto publicado no Diário Oficial, a partir desta data, o horário de funcionamento administrativo e de atendimento presencial nas repartições públicas municipais será de 8h às 14h.

A medida visa gerar mais economia de recursos que poderão ser aplicados em obras e serviços em benefício da população e segue o horário de funcionamento de outros órgãos públicos. A mudança abrange os servidores da administração direta e indireta, excetuando-se aqueles vinculados a secretarias e órgãos que por sua natureza sejam obrigados a regime especial de trabalho.

Neste mês de março, o prefeito Cícero Lucena lançou o aplicativo João Pessoa 24 Horas, ampliando o acesso da população aos serviços da Prefeitura. Ele se soma ao que já havia colocado em prática com o Papel Zero, sistema de tramitação eletrônica de documentos responsável pela economia de R$ 40 milhões aos cofres municipais, além do João Pessoa na Palma da Mão, com acesso a todos os serviços de zeladoria, assistência social, serviços de saúde, incluindo até a marcação de cirurgias, por meio do Opera João Pessoa.