UEPB passa 5 meses para elaborar licitação e matagal volta a encobrir obra de R$ 15 milhões

Em outubro do ano passado publiquei, aqui no Blog, um post sobre a situação da obra do Laboratório Fábrica (FabLab) do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (Nutes), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O projeto foi iniciado em 2020 e está paralisado desde 27 de janeiro de 2022.

Naquela oportunidade a UEPB informou, através de nota, que “esclarecemos que a Universidade Estadual da Paraíba já preparou uma nova licitação para a apresentação de um novo projeto que se adeque ao orçamento previsto incialmente”.

A promessa era de que o novo projeto fosse entregue em novembro de 2023 e a retomada dos serviços acontecesse neste mês de março de 2024.

Passados cinco meses, a licitação para reinício da obra sequer foi concluída e o matagal voltou a encobrir a obra.

O projeto está orçado em R$ 31 milhões e é bancado com recursos federais. Desse total R$ 15 milhões são destinados à parte física e o restante a equipamentos e utensílios, conforme publicação feita no site da UEPB. A ideia era que o FabLab pudesse oferecer oportunidades para empresas desenvolverem tecnologias para a área da Saúde, além de possibilitar uma formação ainda mais qualificada para os estudantes da UEPB.

No total já foram liberados R$ 4 milhões, sendo R$ 735 mil destinados e executados já na fundação do empreendimento.

O Blog procurou novamente a assessoria da UEPB. A informação é de que o edital para uma nova licitação já está “metade feito”. Quando o edital for concluído, um dia… ele será encaminhado para receber um parecer jurídico e, depois disso, publicado. Aí sim uma nova licitação será iniciada.

Depois de cinco meses, a demora para agilizar o procedimento é vergonhosa. A UEPB dá um péssimo exemplo de burocracia e morosidade excessiva na resolução de suas demandas. Enquanto isso, os R$ 735 mil executados na fundação continuam ao relento.