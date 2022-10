Presentes: Procon de Campina Grande divulga pesquisa para o Dia das Crianças | Prefeitura de Campina Grande – PB

O Procon de Campina Grande divulgou nesta segunda-feira, 10, pesquisa de preços com sugestões de presentes e dicas de compras para o Dia das Crianças, que será comemorado nesta quarta-feira, 12 de outubro. Com o objetivo de incentivar o consumidor a pesquisar preços, o levantamento traz ainda orientações para as compras realizadas por telefone ou pela internet. O levantamento foi realizado em cinco estabelecimentos comerciais da cidade, envolvendo os 27 produtos mais procurados para esta data.

De acordo com o coordenador do Procon-CG, Saulo Muniz, a coleta de preços da pesquisa do Dia das Crianças foi realizada nas lojas físicas mais visitadas pelos consumidores da cidade. “Os produtos foram divididos em 4 grupos: bonecas, bonecos, esporte e recreativo”, explicou Muniz. No Grupo das bonecas estão preços de itens como: Baby Alive, Barbie básica, Barbie acessório e boneca Nenezinho. No Grupo dos bonecos estão os valores do Batman, Capitão América, Homem de Ferro, Patrulha Canina (Unidade), Peppa Pig (Unidade) e Transformers.

Já no grupo dos esportes da pesquisa do Procon-CG estão os preços da bicicleta aro 16 feminina, da bicicleta aro 16 masculina, bola de futebol, bola de praia, patinete feminino, patinete masculino, skate feminino e skate masculino. Enquanto que, no grupo dos recreativos estão os preços de carro de controle remoto, banco imobiliário, banco imobiliário júnior, dominó, xadrez, massa de modelar, pega vareta e quebra cabeças.

“A pesquisa de preços, com sugestões de presentes para o Dia das Crianças, não leva em consideração uma marca específica de produto, mas sim o valor mais atrativo que está sendo ofertado no comércio campinense. Ela aponta o menor e maior preço praticado”, reforçou Saulo Muniz, lembrando que o estudo completo com está disponível no site do órgão: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2022/.

