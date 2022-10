Prevenção de acidentes

Samu-JP dá dicas de segurança na hora de comprar presentes para crianças e nas brincadeiras ao ar livre

10/10/2022 | 13:00 | 20

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) reforçam o alerta aos pais e responsáveis sobre os cuidados que devem ter na hora de comprar os presentes para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. A primeira dica é que sigam as determinações do fabricante em relação à faixa de idade indicada para cada brinquedo.

Segundo o coordenador do Núcleo de Qualidade e instrutor do Núcleo de Educação Permanente (NEP), do Samu, Vinícius Lemos, respeitar essa orientação do fabricante é muito importante para evitar acidentes. “Também é preciso ficar atento quando um brinquedo se quebra. Por exemplo, se a rodinha do carro sair, retire logo do convívio da criança para evitar que ela coloque a peça na boca e sofra um acidente por engasgo”, frisou.

Além disso, é preciso estar atento à composição do material de brinquedo, para evitar intoxicação. Outro dica do especialista é a prevenção de acidentes ao levar a criança para áreas de lazer. Vinícius Lemos ressalta a necessidade de atenção redobrada com atividades em espaços que podem provocar quedas, a exemplo de pisos molhados, e quinas de coluna, responsáveis pela grande demanda de acidentes domésticos. “Em caso de emergência, ligue 192 para um socorro imediato”, destacou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) desenvolve rotineiramente, através do NEP, trabalho nas 96 creches do Município sobre primeiros socorros. “Todas as terças-feiras estamos com a equipe realizando atividades sobre a conduta ideal em caso de queda, engasgos, vômito e outras situações que possam colocar a vida das crianças em risco”, complementou.