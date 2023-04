Parceria

Setur e UFPB discutem criação de roteiros nos Museus de Ciências Morfológicas e Brinquedos

12/04/2023 | 19:00 | 402

A Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) iniciaram, nesta quarta-feira (12), um estudo para implementar uma parceria que permitirá a criação de roteiros para que os turistas conheçam os Museus de Ciências Morfológicas e dos Brinquedos, que estão instalados no Campus I. A ideia é que as pessoas possam visitar os dois locais, incentivando o turismo científico e lúdico. Essa iniciativa tem a frente a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e o Centro de Ciências e Saúde (CCS) da UFPB.

O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, destacou que é preciso abrir as portas dos museus existentes em João Pessoa e incentivar que os visitantes conheçam a história da cidade, que é contada por meio de registros fotográficos, vídeos e objetos. “São roteiros ainda não explorados e que podem constar na programação dos turistas que gostam ou pesquisem essas duas áreas”, pontuou.

Localizado no Departamento de Morfologia, o Museu é voltado para disseminação do conhecimento nas áreas de Histologia, Embriologia e Anatomia Humana. Ele foi criado em maio de 2021. Já o Museu do Brinquedo foi fundado em 2019 e tem um acervo composto por brinquedos tradicionais e artesanais, normalmente com origem imprecisa e que, por sua importância social, são produzidos e repassados de geração em geração.

Segundo o diretor do CCS, João Euclides, o Museu de Ciências Morfológicas conta com um acervo de 160 itens, incluindo peças sintéticas, reproduzindo estruturas do corpo humano, e peças naturais conservadas por diferentes técnicas, como múmias, esqueletos, entre outros. “O espaço também disponibiliza painéis com apresentação de vídeos com conteúdo sobre o corpo humano, além de tablets e tótens que podem ser acessados, garantindo mais opções de interação”, explicou.

O Museu do Brinquedo da UFPB reúne 356 itens artesanais. O acervo deriva de diferentes etnias e regiões do Brasil; de países do Continente Americano, como Argentina, Chile, Colômbia, Guadalupe, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai, Venezuela; da Europa, com procedência na Alemanha, Itália, Bélgica; e da Ásia, com origem no Irã. É um passeio pela criação dos brinquedos até os dias atuais.