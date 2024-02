Prefeitura de João Pessoa inaugura polo para capacitação em estética e beleza

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) de João Pessoa inaugurou, nesta quarta-feira (21), o Polo Beleza Social, que irá funcionar no Espaço da Mulher, no Paço Municipal. No local será ministrado o curso de Estética e Beleza, em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (Inadh), para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As aulas estão programadas para começar no próximo dia 5 de março.

“As participantes vão sair aptas para capacitar outras mulheres, porque esse é o lema da gestão do prefeito Cícero Lucena, que as pessoas atuem como multiplicadores em seus espaços. E as mulheres que vão participar do curso vão sair daqui prontas para o mercado de trabalho, com autonomia financeira”, destaca a secretária extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins.

O curso de Estética e Beleza terá cinco meses de duração, com aulas duas vezes por semana. Haverá uma turma pela manhã e outra no período da tarde, contemplando, ao todo, 90 participantes. Segundo Nena Martins, todas as vagas para o curso foram preenchidas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na palma da mão’, da Prefeitura de João Pessoa.

“Isso reforça a transparência da gestão, permitindo o acesso aos serviços gratuitos de forma ampla. Tivemos poucas mulheres que vieram pessoalmente à secretaria, depois que as vagas já tinham sido preenchidas, interessadas no curso. Com isso, fizemos um cadastro de reserva, para que, havendo desistência, nós possamos inseri-las nas vagas”, revela.

A diretora de Expanção do Inadh, Gisele Silva, conta que, no primeiro dia de aula, as participantes do curso vão encontrar um salão-escola dentro do Polo Beleza Social. “Vamos trazer lavatório, mesa de manicure, cadeira de corte, secador, chapinha, babyliss, enfim, todos os equipamentos de um salão de beleza para que elas aprendam tudo na prática. As alunas também vão receber camiseta de identificação e material didático, com caderno e acessórios. Tudo isso custeado pelo Inadh”, explica.

Postos de trabalho – O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), João Bosco, que participou da solenidade de inauguração do Polo Beleza Social, revela que, em três anos de gestão, João Pessoa gerou mais de 34 mil postos de trabalho. Enquanto que, entre 2015 e 2020, ou seja, antes da pandemia, fechou mais de 20 mil vagas de emprego.

“O saldo positivo de empregos gerados em João Pessoa ao longo desses três anos de gestão do prefeito Cícero Lucena está relacionado a ações como esta, que oferecem capacitação e conhecimento aos cidadãos. Atividades que são realizadas em força tarefa, envolvendo a parceria das secretarias municipais, do Governo do Estado e dos entes privados”, destaca.

“E hoje vemos isso acontecendo aqui, onde a Secretaria da Mulher, junto com o Inadh, vem oferecer capacitação para dezenas de mulheres adquirirem conhecimento e irem mais preparadas para o mercado de trabalho”, acrescenta João Bosco.

Autonomia financeira – O secretário da Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz, que também esteve na solenidade, ressalta que o projeto vai garantir autonomia financeira para as participantes. “É a emancipação de 90 mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. São mulheres que vão ter um trabalho digno e os meios de ter a própria renda”, comenta.

Participaram, ainda, da solenidade de inauguração do Polo Beleza Social: Lucinha Lins, secretária executiva de Desenvolvimento Social (Sedes); Raissa Lacerda, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc); Surama Oliveira, subcomandante da Guarda Civil Metropolitana; e Jéssica Rodrigues, representante da Secretaria de Planejamento (Seplan).