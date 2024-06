Prefeitura promove o plantio de 300 mudas de árvores nativas em parceria com TRT

A Prefeitura de João Pessoa, por meio dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), promoveu nesta quarta-feira (5), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PB), o plantio de 300 mudas de árvores nativas. A ação foi realizada na área do Parque Municipal Cabo Branco.

A ação fez parte das comemorações do Dia do Meio Ambiente e contou com a participação de servidores do TRT. O presidente do Tribunal, Thiago Andrade, plantou uma muda de ipê amarelo e destacou a importância de eventos que contribuem com a recuperação das áreas verdes da cidade. “Essa é uma ação conjunta, da Coordenadoria de Saúde do TRT, e estamos fazendo aqui uma ação que contribui com um País mais solidário, atento ao planeta. Nós somos responsáveis pela mudança que queremos ver. Essa atividade é só o começo de muitas outras”, concluiu.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, reafirmou a importância de parcerias como essa, com o TRT. “A Semam trabalha para estimular as instituições a adotarem áreas verdes – é uma das ações de recuperação ambiental. Essa área da cidade tem vocação para eventos, para o turismo. Como ninguém faz nada sozinho, a Prefeitura não pode cuidar sozinha do nosso patrimônio ambiental, toda parceria é muito bem vinda e estimulada pela Semam. É com grande alegria que a gente comemora o Dia do Meio Ambiente nesse espaço tão importante para a cidade, junto com os servidores do TRT”, concluiu.

A área recebeu o plantio de 300 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como ipês amarelos, roxos e rosas, trapiá, aroeira, craibeira, araçá, pata de vaca, castanheira do Maranhão, flamboyant e urucum. As mudas foram produzidas pelo Viveiro Municipal, mantido pela Prefeitura de João Pessoa.

O plantio foi coordenado pelo engenheiro agrônomo Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental da Semam, que destacou a importância de se estimular o plantio. “Todas as nossas ações têm o objetivo de manter a cidade cada vez mais verde, contribuindo para garantir temperaturas mais amenas, sem falar na beleza da paisagem, proporcionada pelas nossas árvores. Isso é conforto ambiental e sem dúvida contribui para a saúde da população”, concluiu.