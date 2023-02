Atenção à Saúde

Programa ‘Remédio em Casa’ beneficia mais de 3,8 mil pacientes com hipertensão ou diabetes

18/02/2023 | 14:00 | 100

O programa ‘Remédio em Casa’, da Prefeitura de João Pessoa, que atende pacientes com hipertensão e diabetes, já cadastrou 3.814 usuários para receber seus medicamentos em domicílio. Iniciado há pouco mais de um ano, o programa facilita a rotina dos cidadãos que necessitam desses remédios e não precisam mais se dirigir à sua Unidade de Saúde da Família (USF) para receber os medicamentos.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi, o ‘Remédio em Casa’ garante a continuidade do tratamento dos usuários hipertensos e diabéticos da Rede Municipal. “O programa criado pelo prefeito Cícero Lucena, além de beneficiar os idosos e as pessoas com limitações de locomoção, proporciona um melhor acompanhamento e monitoramento pela equipe de saúde da família”, destacou.

Para ser beneficiado pela iniciativa, o cidadão precisa estar cadastrado em sua USF de referência, ser diagnosticado com hipertensão ou diabetes e fazer o acompanhamento com a equipe de saúde da família. No momento, são atendidos pelo programa os usuários com idade a partir de 60 anos e pessoas acamadas de qualquer faixa etária, com laudo médico.

A cada dois meses, o cidadão recebe a quantidade de remédios necessária para este mesmo período, assegurando que seu tratamento não seja interrompido. Atualmente o programa disponibiliza 19 tipos de medicamentos, entre anti-hipertensivos, antilipêmico, antitrombótico, hipoglicemiantes. A cada três meses, o paciente é avaliado pela equipe de saúde da família para o melhor acompanhamento e evitar riscos à saúde.

Moradora da comunidade Tito Silva, dona Lindalva Sampaio é atendida em uma USF no bairro de Miramar e, há alguns meses, passou a ser contemplada pelo programa. Diagnosticada com hipertensão e diabetes, ela recebe os medicamentos Losartana, Sinvastatina e Metformina. “Eu estou gostando, pois não preciso me deslocar até a unidade pra pegar meus remédios. Então já facilita bastante pra mim”.

Como ter acesso – Para se cadastrar no programa ‘Remédio em Casa’, o usuário pode se dirigir à sua USF, preferencialmente no setor de Farmácia, ou entrar em contato por meio do aplicativo WhatsApp, através dos seguintes números de telefone: (83) 8654-6930 e (83) 8202-4270. No momento do cadastro, o paciente deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e receita atualizada há, pelo menos, seis meses.