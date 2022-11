Vantagens para o servidor e o Município

BRB vai gerir a folha de pagamento da Prefeitura de João Pessoa

29/11/2022 | 19:00 | 5296

A Prefeitura de João Pessoa terá a folha de pagamento de seus servidores processada, a partir do próximo mês de janeiro, pelo Banco de Brasília S.A (BRB). A Secretaria de Administração (Sead) está em fase de assinatura do contrato com o novo banco. A mudança vai garantir R$ 60 milhões em recursos para a gestão municipal investir em projetos e obras e oferecer melhores condições para transações bancárias aos servidores.

De acordo com o secretário de Administração, Valdo Alves, o BRB fez uma proposta à Prefeitura de João Pessoa mais vantajosa que o contrato vigente com o banco Bradesco, que é de R$ 40 milhões. Para os servidores, dentre outras vantagens, o novo banco ofertará menores taxas de juros, do cheque especial e novos prazos de financiamento.

Valdo Alves esclarece que a contratação do banco acontece na modalidade de dispensa de licitação. “Não só pelo fato de o BRB ser um banco público, como também por vantajosidade do contrato. Já existe decisão do Tribunal de Contas da União autorizando a contratação de bancos de folha de pagamento com dispensa de licitação”, explica.

Enquanto está na fase de assinatura de contrato, os servidores seguirão recebendo seus salários normalmente pelo Bradesco. Os detalhes da mudança de banco e portabilidade para os servidores serão esclarecidos em breve.