QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SESSÃO DA TARDE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, QUINTA 28/12

Programação da Globo – sexta, 29/12/2023

**Artigo: Reviva os Melhores Momentos do Ano na Globo – Sexta-feira, 29/12/2023**

A sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, na programação da Globo, promete uma jornada emocionante que abrange desde a primeira luz da madrugada até as primeiras horas da próxima. Prepare-se para uma experiência televisiva diversificada, destacando eventos ao vivo, notícias, entretenimento e momentos memoráveis do ano que se encerra.

**04:00 – Hora Um**

O “Hora Um” inicia o dia com notícias relevantes e informações atualizadas, proporcionando aos telespectadores um panorama completo do que está acontecendo ao redor do mundo.

**06:00 – Bom Dia Praça**

O “Bom Dia Praça” entra em cena, trazendo alegria e informações locais para começar o dia de maneira conectada com a comunidade.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Renata Vasconcellos e Chico Pinheiro lideram o “Bom Dia Brasil,” trazendo análises profundas e notícias abrangentes para manter os telespectadores bem informados.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

O “Encontro Com Patrícia Poeta” combina informação e descontração, proporcionando uma manhã leve e animada com convidados especiais e debates interessantes.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José estão de volta no “Mais Você,” oferecendo um mix de culinária, variedades e entrevistas envolventes.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O jornalismo regional assume o comando na “Praça TV – 1ª Edição,” mantendo os telespectadores atualizados sobre os acontecimentos locais.

**13:00 – Globo Esporte**

Os fãs de esportes têm seu momento com o “Globo Esporte,” que traz os destaques do mundo esportivo, entrevistas e análises.

**13:25 – Jornal Hoje**

Maju Coutinho e César Tralli comandam o “Jornal Hoje,” oferecendo uma visão aprofundada das notícias do dia, mantendo os telespectadores bem informados.

**14:45 – Mulheres de Areia**

A novela “Mulheres de Areia” continua a cativar os espectadores com sua trama envolvente, cheia de intrigas e paixões.

**15:25 – Sessão Da Tarde – Toy Story 4**

Prepare-se para uma tarde animada com a “Sessão Da Tarde,” apresentando “Toy Story 4.” A animação americana dirigida por Josh Cooley leva os telespectadores a uma jornada emocionante no universo de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

Reviva os momentos intensos de “Paraíso Tropical” na “Vale a Pena Ver de Novo,” uma oportunidade para se emocionar novamente com essa cativante novela.

**18:25 – Elas Por Elas**

A série “Elas Por Elas” continua a explorar as histórias envolventes do universo feminino, proporcionando entretenimento e reflexão.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

As notícias locais retornam com a “Praça TV – 2ª Edição,” oferecendo uma visão aprofundada dos acontecimentos regionais.

**19:40 – Fuzuê**

O “Fuzuê” entra em cena, proporcionando descontração e humor para animar a noite.

**20:30 – Jornal Nacional**

Renata Vasconcellos e William Bonner apresentam o “Jornal Nacional,” trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com credibilidade e imparcialidade.

**21:20 – Terra e Paixão**

A novela “Terra e Paixão” continua a envolver os telespectadores com suas tramas emocionantes e reviravoltas intrigantes.

**22:25 – Retrospectiva 2023**

Chegou o momento de relembrar os acontecimentos mais marcantes do ano com a “Retrospectiva 2023.” Uma jornada pelos momentos que marcaram o Brasil e o mundo, proporcionando reflexões e emoções.

**00:10 – Jornal da Globo**

Após a retrospectiva, o “Jornal da Globo” oferece análises aprofundadas e um resumo das notícias do dia.

**01:00 – Fuzuê**

O “Fuzuê” retorna para mais momentos descontraídos, garantindo boas risadas nas primeiras horas da madrugada.

**01:45 – Comédia Na Madruga I**

Risadas garantidas com “Comédia Na Madruga I,” uma seleção de humor para encerrar a noite de forma leve.

**02:35 – Corujão I – A Odisseia dos Tontos**

A madrugada fica ainda mais interessante com “A Odisseia dos Tontos” no “Corujão I,” uma comédia argentina que promete entreter os espectadores até as primeiras luzes do amanhecer.

Prepare-se para uma jornada repleta de emoções, risadas e momentos memoráveis na grade de programação da Globo. A sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, será marcada por uma mistura de entretenimento, informação e diversão para encerrar o ano com chave de ouro.