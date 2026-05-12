Por MRNews



Peão morre após acidente durante rodeio no interior de São Paulo

Uma tragédia marcou a final do rodeio realizado em Votuporanga no último domingo (10). O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante uma montaria em touro no evento conhecido como Votu International Rodeo.

O competidor participava normalmente da disputa quando acabou caindo do animal dentro da arena. Logo em seguida, Rafael foi atingido e pisoteado pelo touro, sofrendo um forte impacto na região do tórax. O momento causou desespero entre o público presente e mobilizou rapidamente as equipes de socorro do evento.

Peão ainda tentou correr antes de desmaiar

Segundo relatos divulgados pela organização do rodeio, imagens registradas no local mostram que Rafael conseguiu se levantar após o acidente e chegou a correr por alguns segundos antes de perder as forças e desmaiar na arena.

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Os socorristas iniciaram o atendimento imediatamente e encaminharam o peão em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga. Apesar dos esforços médicos, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

Organização do evento divulgou nota oficial

Em comunicado oficial, a organização do Votu International Rodeo lamentou profundamente a morte do competidor e informou que segue prestando apoio à família.

“A organização do Votu Internacional Rodeo 2026 se solidariza com familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor”, afirmou a nota divulgada após o acidente.

O caso gerou forte repercussão entre profissionais do circuito de rodeios, admiradores do esporte e internautas nas redes sociais.

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Rafael era conhecido no circuito de montarias

Rafael Silvio Oliveira participava de competições em diversos estados brasileiros e era considerado experiente nas arenas. Amigos, colegas de profissão e fãs publicaram mensagens de despedida e homenagens após a confirmação da morte do atleta.

O peão deixa esposa e dois filhos. O sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (12), em Ponta Porã, cidade natal do competidor.

Tragédia reacende debate sobre segurança nos rodeios

O acidente também voltou a levantar discussões sobre os riscos enfrentados por atletas que participam de competições de montaria em touros. Apesar das medidas de proteção utilizadas nos eventos, especialistas lembram que o esporte envolve alto risco devido à força e imprevisibilidade dos animais.

Nas redes sociais, muitos internautas manifestaram solidariedade à família de Rafael e destacaram a coragem dos profissionais que atuam no circuito de rodeios pelo Brasil.

Tags: rodeio, peão, Rafael Silvio Oliveira, Votuporanga, acidente, montaria em touro, São Paulo, notícias, tragédia