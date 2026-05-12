Lucas Ribeiro entrega escolas em Aparecida e São José da Lagoa Tapada e inspeciona obras na região de Sousa — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro entrega, nesta quarta-feira (13), a Escola Municipal Lili Queiroga, em Aparecida – obra realizada por meio de convênio com o Governo da Paraíba – e a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Gregório Lacerda, em São José da Lagoa Tapada. O chefe do Executivo estadual também inspeciona diversas obras e preside a audiência do Orçamento Democrático Estadual (ODE), na cidade de Sousa.

Às 9h, no município de Aparecida, o governador entrega equipamentos à Cooperativa Agropecuária dos Apicultores do Sertão Paraibano (Coaspa) e, logo após, às 9h30, inaugura a Escola Municipal Lili Queiroga, localizada no Assentamento Acauã, na Zona Rural de Aparecida.

Em seguida, Lucas Ribeiro segue para São José da Lagoa Tapada, onde entrega, às 11h30, a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Gregório Lacerda, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem para os estudantes da cidade.

Já às 13h30, em Marizópolis, o gestor assina dois Convênios. O primeiro para a construção da Praça Central da cidade e o segundo para a construção da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambos em parceria entre o município e o Governo do Estado da Paraíba.

Logo após, a agenda tem continuidade em Sousa, onde Lucas Ribeiro realiza diversas visitas. Às 15h30, inspeciona obras dos Residenciais José Tarcísio Pereira Rodrigues I e II; às 16h, visita à Escola Municipal Batista Gambarra; às 16h30, realiza visita ao local onde será construída a Praça de Eventos e, às 17h, inspeciona as obras de pavimentação da Alça Leste. Ainda na cidade de Sousa, o governador preside, às 19h, a plenária do Orçamento Democrático Estadual (10ª Região), na Escola Cidadã Integral e Técnica Chiquinho Cartaxo.