Escola de Governo realiza palestra e estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores da Prefeitura de João Pessoa

A Escola de Governo Municipal (Esgov) da Secretaria de Administração de João Pessoa realizou, na manhã desta terça-feira (12) a palestra ‘A importância da motivação no desenvolvimento pessoal e na carreira profissional’ no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Voltada para todos os servidores públicos do Município, a palestra faz parte da política de valorização dos servidores da gestão do prefeito Leo Bezerra e estimula a qualificação e o desenvolvimento de novas técnicas para o crescimento pessoal e profissional dos servidores da administração municipal.

A palestra foi ministrada pelo professor e gestor público André Luiz de Souza Felisberto com o objetivo de fortalecer o engajamento, a motivação e o desempenho funcional dos servidores. “O desenvolvimento de novas competências comportamentais é essencial para a melhoria do ambiente organizacional e da qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou o diretor da Escola de Governo Municipal, Murilo Rabelo.

De acordo com o professor André Luiz, a inteligência emocional no mercado de trabalho requer a definição de metas claras e precisas, um plano de trabalho, um bom networking, mentalidade positiva e resiliente e autoconhecimento. “É assim que construímos uma identidade profissional, pois não ficamos estacionados sem um plano, nos mantemos motivados, impulsionamos a nossa carreira e, além de potencializarmos o que nos favorece, podemos trabalhar para melhorar naquilo que nos limita”, explicou.

O professor abordou temas como os desafios da liderança nos dias atuais e diferenças entre o líder no setor privado e no setor público, que deve ter responsabilidade social e necessidade de se conectar com todas as áreas, sempre observando a visão política do gestor. “Na liderança, é importante, entre outras coisas, saber sobre gestão de crises, administrar conflitos, saber ouvir e comunicar, desenvolver talentos e se adaptar à mudanças”, destacou.

“No ambiente profissional, cada pessoa dentro do seu perfil e do que ela faz, quando colocada no lugar certo, ela faz a diferença. Por isso é importante termos nossas habilidades reconhecidas. Palestras como esta oferecida pela Esgov são importantes para que cada servidor também se autoavalie e reconheça suas habilidades tanto na vida pessoal como profissional. Para nós da Esgov é muito importante oferecemos estas ações, construirmos esta cultura da formação porque assim teremos profissionais mais motivados, participativos e contribuindo com a gestão pública”, afirmou a diretora pedagógica da Escola de Governo, Adriana Weiga.