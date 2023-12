Cícero Lucena se reúne com empresário para investimento no Centro Histórico

As medidas adotas pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado para impactar a região central da Capital, com incentivos fiscais, projetos de revitalização, fomento a cultura e turismo, dentro do programa Viva o Centro, já começaram a apresentar os primeiros resultados. Nesta quinta-feira (28), o prefeito Cícero Lucena se reuniu com um empresário que está se instalando em um prédio da Avenida Duque de Caxias para atividades de comércio e habitação.

Durante encontro, o prefeito explicou que a gestão municipal havia desapropriado o prédio em questão, que fica no número 427, na esquina do Ponto de Cem Réis, para criação de algum equipamento público. Mas o proprietário apresentou uma proposta de revitalização e a intenção de ocupar o imóvel com atividades que estão de acordo com as ações previstas no Viva o Centro. Dessa forma, o ato será revogado para gerar uma solução que ajude a impulsionar a região.

“Mais um passo importante para o Viva do Centro, onde nós estamos resgatando, junto com o Governo do Estado, com a participação da iniciativa privada, o projeto para que o Centro de João Pessoa tenha mais vida. Vai ter comércio, vai ter emprego e vai ter moradias – e esse aqui é um belo exemplo. Vamos revogar essa desapropriação para que ele possa fazer novos empregos, novas rendas e melhor distribuir essas rendas”, afirmou o prefeito.

O Viva o Centro foi lançado no início deste mês, com investimento na ordem de R$ 400 milhões. O programa prevê isenção fiscal de IPTU para aquele que esteja ou venha ocupar a região com atividade comercial, industrial, prestação de serviço ou residencial e ITBI para aquele que adquirir imóveis no perímetro determinado. Além de redução de ISS de 5% para 2% para toda atividade de prestação de serviço para empresas que estejam ou venham se estabelecer no perímetro.

“Hoje, o empresário que começou a acreditar nesses sonhos, quando começávamos no início da gestão a falar, a praticar e a projetar essa coisa que hoje está acontecendo aqui no Centro Histórico. Ele também, naquele mesmo período, já começou a investir, já começou a fazer as remodelações, as modificações para adaptar essa belíssima casa. Então, é uma coisa muito boa, é a concretização, é a materialização de um projeto que verdadeiramente já está acontecendo”, explicou o secretário de Planejamento, José William Montenegro.

O empresário Cláudio D’Ávila Lins informou que já recuperou o telhado do prédio, está recuperando a faixada e vai recuperar o assoalho. Ele ainda adiantou que também está encaminhando a recuperação do prédio do lado e que as medidas anunciadas pela Prefeitura foram fundamentais para investir no Centro.

“Mostram a sensibilidade do prefeito Cícero Lucena e do governador João Azevêdo, bem como, vale salientar, a solidariedade do secretário José William, da Seplan, do vereador Odon Bezerra. São medidas que visam fomentar o Centro Histórico, para ele se desenvolver e voltar a pujança que sempre teve. Eu acredito piamente no projeto Viva o Centro. É tanto que estou investindo na recuperação desse imóvel e adquirindo outras propriedades”, afirmou.