Secretaria das Mulheres leva campanha contra a importunação sexual para o público do Festival Forró Verão
A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), realiza ações de conscientização sobre a violência contra a mulher durante a realização do Festival Forró Verão, que acontece no Busto de Tamandaré, durante os sábados do mês de janeiro.
As equipes estarão presentes na programação do evento até o último dia, 31 de janeiro, com a campanha ‘Não é Não!’ contra a importunação sexual, fazendo a distribuição de panfletos e conversando com o público no horário das 19h às 21h.
“Nós levamos a campanha para a abertura do Festival Forró Verão, no dia 3 de janeiro, e estaremos no local todas as noites de shows conscientizando a população sobre o respeito ao não da mulher e apresentando os serviços da nossa secretaria”, informou Juliana Dantas, secretária interina da Mulher.
Ela ressalta que esta é uma campanha muito importante, pois visa prevenir e coibir crimes de importunação sexual e violência de gênero. “Precisamos estar sempre lembrando que, em casos de assédio e importunação sexual, as mulheres têm vários números para denunciar: 190, da Polícia Militar; 197, da Polícia Civil; 180, do Centro de Atendimento à Mulher; além do 153, da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa”, destacou.
O Festival Forró Verão é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), com patrocínio de Uninassau, Ubaldo Seguros, Loterias Caixa, Governo Federal, VAIDEBET, com apoio da Medow Entretenimento e Cultura. O evento, que segue até o dia 31, foi aberto dia 03 deste mês com shows das Bandas Magníficos e Encantus, além de Aduílio Mendes e Fabiana Souto.
Canais de denúncia
180 – Central de Atendimento à Mulher;
197 – Polícia Civil;
190 – Polícia Militar;
153 – Ronda Maria da Penha;
0800 283 3883 – Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (atendimento 24h). De segunda a sexta-feira, os contatos são (83) 9 8695-3549 e (83) 3213-7359 (das 8h às 17h).