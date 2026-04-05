ADOLESCENTES ENTRE 17 e 12 ANOS RECEBERÃO D1 CONTRA COVID-19 NESTA QUINTA-FEIRA (16)

Chegou a vez de adolescentes com idades entre 17 e 12 anos receberem a D1 do imunizante contra covid-19 em São José do Seridó. A ação acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 7h30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó.





A terceira ação vacinal da semana, contra a COVID-19, em São José do Seridó, será realizada com o imunizante da Pfizer e atenderá a dois públicos: o primeiro, formado por jovens com 16 e 17 anos sem comorbidades e o segundo, por jovens entre 12 e 15 anos com comorbidades.





Para o ato da vacinação, os adolescentes deverão está acompanhado dos pais ou responsáveis, portando CPF e o cartão de vacinação. Para o público com comorbidades, será necessário documento que comprove a doença.