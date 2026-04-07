Vigilância Sanitária de João Pessoa orienta população sobre segurança alimentar nas férias de verão

A Gerência de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS), reforça a orientação para a população sobre as boas práticas de higiene dos alimentos durante as férias de verão. Ações adequadas de manipulação, armazenamento e consumo são essenciais para prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos contaminados, que tendem a ser mais frequentes nesta época do ano.

O calor intenso favorece a proliferação de microrganismos que podem comprometer a qualidade dos alimentos, especialmente aqueles vendidos ou consumidos diretamente na área da areia da praia. Por isso, é fundamental que a população observe alguns cuidados importantes ao adquirir ou transportar itens alimentícios.

Victor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa, ressaltou que entre as principais recomendações, destaca-se a importância de verificar as condições de higiene dos pontos de venda. “O consumidor deve observar se o manipulador utiliza vestimentas limpas, utensílios adequados e mantém os alimentos protegidos de poeira, insetos e exposição ao sol. Produtos como pescados, crustáceos, sorvetes e refeições prontas exigem atenção especial, pois são altamente perecíveis e devem permanecer sob refrigeração adequada até o momento do consumo”, alertou.

Alimentos trazidos de casa – Para quem opta por levar alimentos de casa, o mais recomendado é o uso de caixas térmicas com gelo reciclável, mantendo os produtos perecíveis sob temperatura segura. Frutas inteiras são mais indicadas do que frutas já cortadas, que deterioram rapidamente quando expostas ao calor. A higienização prévia destes alimentos, utensílios e recipientes também é indispensável, assim como a separação entre itens crus e alimentos prontos para consumo, prevenindo contaminação cruzada.

A hidratação deve ser feita sempre com água potável. Em locais onde não há abastecimento seguro, é preferível consumir água mineral industrializada. O mesmo cuidado se aplica aos sucos naturais vendidos na praia, que devem sempre ser preparados em locais que demonstrem boas práticas de higiene e conservação.

Não consumir – É recomendado ainda que o consumidor descarte alimentos que apresentem odor, coloração, sabor ou textura alterados, embalagens estufadas ou qualquer sinal de deterioração. Quando houver dúvida, a orientação da Vigilância Sanitária é de não consumir.