Prefeitura realiza programação especial durante a Semana da Enfermagem

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza uma série de ações em celebração à Semana da Enfermagem, que ocorre de 12, Dia Internacional da Enfermagem, a 20 de maio, quando se celebra o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem.

O secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, ressaltou o papel fundamental das equipes de enfermagem na Rede Municipal de Saúde, destacando que as celebrações da semana são uma forma de reconhecer e valorizar a categoria.

“Esses profissionais são o alicerce da nossa assistência, atuando diretamente na linha de frente para garantir que cada cidadão receba um cuidado humanizado, qualificado e contínuo. Temos imenso orgulho de contar com um time tão comprometido, que faz a diferença todos os dias”, afirmou.

As homenagens no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) começaram com a celebração da Missa da Enfermagem na capela da unidade, na última quarta-feira (6), e se estende no dia 12 com um cronograma intenso durante todo o dia no auditório, com momentos de integração e autocuidado voltados diretamente aos servidores, com entrega de certificados às coordenações, coffee break e palestra com foco na motivação dos profissionais.

Ainda no Dia Internacional da Enfermagem, o Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) promove um momento de confraternização com lanche especial para os profissionais.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, durante a Semana da Enfermagem, a programação é dedicada à qualificação técnica e à valorização dos profissionais. O cronograma inclui minicursos, oficinas práticas e dinâmicas integrativas, reafirmando o protagonismo das equipes de saúde no atendimento de urgência.

Com o tema “Cuidando de quem cuida”, o Instituto Cândida Vargas (ICV) dedica o dia 14 de maio com atenção direta ao profissional de Enfermagem. Durante os dois turnos, os profissionais terão acesso a sessões de liberação miofascial, ventosa e auriculoterapia na sala de fisioterapia da unidade. No dia 20 de maio, a programação conta com uma palestra sobre a relevância da Comissão de Ética na prática profissional. O encontro também conta com sorteio de brindes e um café de confraternização em celebração ao empenho diário da categoria.

A programação terá continuidade no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, com foco no fortalecimento da assistência humanizada e na conexão das equipes. O ponto central será a palestra motivacional no dia 19 de maio, cujo tema será a “Humanização, Ética e a Transformação do Ambiente de Trabalho”, que promoverá uma reflexão sobre o acolhimento e a ética no cotidiano hospitalar.

Além desse momento, o Hospital Dia priorizará o bem-estar dos seus colaboradores, através de terapias complementares, oferecendo suporte à saúde física e emocional da equipe. O encerramento contará com um momento de confraternização, incluindo café especial e entrega de brindes, como forma de reconhecimento pela dedicação, empenho e contribuição diária prestada à instituição e à população atendida.

O encerramento da Semana da Enfermagem será marcado por uma solenidade promovida pela Atenção Primária à Saúde (APS) nos dias 20 e 21 de maio, no Auditório da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. O evento deve reunir cerca de 500 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, para dois dias de atividades focadas em capacitação e valorização profissional. A mesa de abertura contará com a presença do prefeito Leo Bezerra e do secretário de Saúde, Luis Ferreira, além de representantes do Coren, da Aben e gestores da rede municipal.

A programação técnica nesses dois dias, inclui debates sobre o Código de Ética e a apresentação do novo Regimento Interno da Enfermagem da APS. Os participantes também contarão com oficinas de autocuidado e atualizações sobre o fluxo de medicamentos na rede básica, abordando processos que vão desde a prescrição até a administração segura, garantindo o aprimoramento da assistência à população.

As celebrações ocorrem de forma descentralizada para contemplar os diferentes turnos e unidades de saúde da Capital, com atividades nos hospitais, policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento, Unidades de Saúde da Família, o que garante a participação dos profissionais sem que ocorra qualquer interferência na prestação dos serviços de saúde à população.