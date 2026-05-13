Escola Raul de Medeiros Dantas realiza “Família na Escola 2026” com grande participação da comunidade

A Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas promoveu neste final de semana, em São José do Seridó, mais uma edição do projeto “Família na Escola”, evento que reuniu alunos, familiares, educadores e comunidade em um momento marcado pela integração, cultura e valorização da educação.





A programação teve início às 7h da manhã com apresentação cultural da Filarmônica Jimmy Brito, proporcionando um acolhimento especial para os participantes. Em seguida, os portões da escola foram abertos para alunos e familiares, sendo servido um café da manhã coletivo até as 8h. Cada estudante teve direito a duas senhas para convidar familiares a participarem da programação.





Após o café da manhã, a diretora da unidade escolar, professora Paula Adriana, realizou a abertura oficial do evento, dando boas-vindas aos pais, alunos e convidados presentes.





A programação contou ainda com apresentações culturais e pedagógicas na quadra da escola, seguidas pela abertura das salas de aula para exposições de trabalhos produzidos pelos estudantes. Após o horário reservado ao café, o evento foi aberto para toda a população do município.





Segundo a diretora Paula Adriana, o “Família na Escola” integra o calendário escolar da instituição e tradicionalmente acontece entre os meses de abril e maio. Ela destacou a grandiosidade e a importância do evento para a comunidade escolar.





“Percebemos nos olhos da maioria dos nossos alunos a alegria em ter sua família presente na instituição. Isso só reforça a importância da família na educação de seus filhos”, ressaltou a gestora, acrescentando que a edição 2026 superou as expectativas da organização.





A diretora também enfatizou que o estudante é o protagonista do evento, já que todas as apresentações e atividades são planejadas e executadas pelos próprios alunos, fortalecendo o vínculo entre escola e família.





O sucesso de mais uma edição do “Família na Escola” também evidencia o apoio da gestão municipal de São José do Seridó aos eventos culturais e educacionais desenvolvidos pelas escolas da rede pública, incentivando ações que fortalecem a aprendizagem, a convivência social e a participação da comunidade no ambiente escolar.





Outro destaque foi o empenho da Secretaria Municipal de Educação de São José do Seridó, através de sua titular, Juliana Andrea, que vem trabalhando para ampliar e fortalecer iniciativas educacionais no município, contribuindo para que o evento cresça a cada edição e se consolide como um dos mais importantes momentos de integração da comunidade escolar São José -Seridoense.