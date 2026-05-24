Por MRNews



Nomad anuncia saldo em euros e novidade pode facilitar viagens de brasileiros pela Europa

A Nomad confirmou uma das novidades mais aguardadas pelos usuários da plataforma: a conta internacional passará a oferecer saldo em euros a partir de junho de 2026. A atualização será liberada gradualmente para os clientes e promete facilitar bastante a vida de quem viaja frequentemente para destinos europeus.

Quem ainda não possui conta pode aproveitar para abrir gratuitamente através da Nomad utilizando o cupom VIAGEMBLACK no cadastro.

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Conta internacional agora terá euro além do dólar

Até então, a plataforma trabalhava apenas com saldo em dólar. Com a novidade, os clientes poderão manter recursos tanto em dólar quanto em euro diretamente na conta digital.

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Além disso, será possível:

converter dólar em euro;

converter euro em dólar;

realizar operações diretamente pelo aplicativo;

acompanhar as cotações em tempo real.

A novidade chega justamente em um momento de crescimento das viagens internacionais por brasileiros, especialmente para destinos europeus.

Como funciona a conversão dentro da Nomad?

Segundo informações divulgadas pela empresa, o processo será simples e rápido. O usuário poderá adicionar saldo em reais e escolher se deseja converter para dólar ou euro.

Tudo acontece diretamente no aplicativo da Nomad.

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Quem desejar abrir a conta pode utilizar o cupom VIAGEMBLACK no momento do cadastro para entrar através da comunidade Viagem Black.

Conta internacional pode ajudar a economizar

Muitos brasileiros ainda utilizam cartões tradicionais no exterior ou compram moeda física em casas de câmbio. O problema é que isso normalmente envolve:

IOF elevado;

dólar turismo mais caro;

spreads bancários;

taxas adicionais.

Já na Nomad, a conversão utiliza o câmbio comercial, considerado mais vantajoso em muitos casos.

Cartão funciona em mais de 180 países

Outro destaque é o cartão internacional oferecido pela empresa, aceito em mais de 180 países.

A plataforma oferece:

cartão virtual gratuito;

integração com Apple Pay;

Google Pay;

Samsung Pay;

possibilidade de solicitar cartão físico posteriormente.

O cadastro continua sendo totalmente digital.

Sala VIP também chama atenção

Entre os benefícios conhecidos da plataforma está o acesso ao Nomad Lounge, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Dependendo do nível do cliente dentro da plataforma, o espaço oferece:

open food;

open bar;

área de descanso;

funcionamento 24 horas.

Segurança é outro diferencial

A empresa informa que os valores mantidos em dólar possuem proteção de até US$ 250 mil através do sistema FDIC dos Estados Unidos.

Isso acaba se tornando um diferencial importante para usuários que desejam manter recursos em moeda estrangeira com maior segurança.

Como abrir conta na Nomad

A abertura da conta internacional é feita online através do aplicativo oficial da Nomad.

O usuário normalmente precisa apresentar:

RG;

CNH ou passaporte;

selfie;

dados pessoais básicos.

Na hora do cadastro, basta utilizar o cupom VIAGEMBLACK.

Europa deve ganhar ainda mais força entre brasileiros

Com a chegada oficial do euro na plataforma, a tendência é que a conta internacional se torne ainda mais popular entre brasileiros que viajam para:

Portugal;

Espanha;

Itália;

França;

Alemanha;

Grécia;

outros países europeus.

Especialistas acreditam que a disputa entre contas globais deve ficar ainda mais intensa nos próximos meses.

Tags: Nomad, conta internacional, euro, dólar, viagens internacionais, Viagem Black, cupom VIAGEMBLACK, cartão internacional, Europa, sala VIP, Guarulhos, câmbio, turismo internacional