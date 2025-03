Hospital de Coremas atende 344 pessoas durante feriado prolongado de carnaval — Governo da Paraíba

No período compreendido entre a sexta-feira (28) e a meia-noite desta terça-feira (13), feriado prolongado de carnaval, 344 pessoas procuraram os serviços do Hospital e Maternidade Estevam Marinho, de Coremas, unidade integrante da rede hospitalar do Governo da Paraíba. No período, apenas nove pessoas precisaram permanecer na unidade, após consulta médica e exames para observação e cuidados posteriores, entre elas, uma parturiente que teve seu parto realizado na unidade na terça-feira de carnaval.

As demais internações se deram em função de Pneumonia Adquirida da Comunidade (PAC), complicações com Alzheimer, infecção do trato urinário, trombose venosa, pé infectado e por causa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

No plantão da sexta-feira (28), foram atendidas 52 pessoas, no sábado (1), outras 60 procuraram o serviço de urgência e emergência da unidade, no domingo (2), mais 80 pacientes foram atendidos, na segunda-feira de carnaval (3), outras 91 pessoas passaram por consulta médica e na terça-feira, mais 61 pessoas deram entrada na unidade, totalizando os 344 atendimentos do período de momo.

A causa mais recorrente de procura pelo serviço neste período foi de pessoas com queixas de dores, com 80 registros, seguida de casos de diarreia, com 24 atendimentos. O hospital atendeu ainda, entre outras demandas, 16 casos de crise nervosa, 10 pacientes com amigdalite, nove com queixas de cefaleia, outros nove com vômitos, oito casos de pessoas com febre alta, vários casos de convulsão, para retirada de corpo estranho, de síndrome gripal, de complicações com diabetes, dificuldade de urinar além de quatro pessoas feridas com objeto perfurocortante, duas pessoas com desmaio e uma vítima de sinistro de trânsito com moto.

A diretora-geral da unidade, Josielma Oliveira, afirmou que os plantões do carnaval foram tranquilos. “Nos preparamos para esse período de festividade, quando normalmente a gente tem um aumento pela procura do serviço, tanto em relação às equipes de plantão, quanto aos suprimentos e materiais necessários, e tudo ocorreu sem intercorrências e dentro das expectativas”, disse ela, acrescentando que os plantões da sexta-feira, do sábado e da terça-feira ficaram em torno da média normal dos plantões de final de semana e que o aumento no número de atendimentos aconteceu apenas nos plantões do domingo e segunda, com 80 e 91 pacientes, respectivamente.