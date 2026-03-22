Primeiro fim de semana do projeto Praia Limpa 2025/2026 tem ações em Marcação e Mataraca — Governo da Paraíba

Os municípios de Marcação e Mataraca receberão, neste fim de semana, as primeiras ações do projeto Praia Limpa 2025/2026. As equipes da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), das prefeituras e de órgãos parceiros estarão na Praia de Coqueirinho do Norte, em Marcação, neste sábado (13), e de Barra de Camaratuba, em Mataraca, no domingo (14).

Neste sábado, as atividades ocorrem em Coqueirinho do Norte, em Marcação, das 9h às 12h, com ponto de encontro na praça diante da igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Já no domingo, a ação será realizada na praia de Barra de Camaratuba, em Mataraca, também das 9h às 12h. O ponto de encontro será no Parque Ecoturístico do Caranguejo Uçá, na Boca da Barra.

Serão fornecidos acessórios de coleta e luvas para os voluntários participantes. A orientação é levar garrafa d’água e protetor solar para garantir hidratação e proteção durante as atividades. Os participantes receberão coletes de identificação do projeto, que devem ser devolvidos ao final de cada ação.

O projeto alia ação prática de limpeza e educação ambiental. Durante as atividades as equipes realizam a coleta de resíduos nas praias, abordagens educativas, distribuem sacolas biodegradáveis e lixocar e realizam brincadeiras educativas com crianças.

Nesta edição, o Praia Limpa terá ações de 13 de dezembro a 1º de fevereiro. As atividades terão lugar nos municípios de Baía da Traição, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena, Mataraca, Marcação, Pitimbu e Rio Tinto.

As inscrições para participação são realizadas por meio do link https://forms.gle/V5gTMcANLHAeMmtk7