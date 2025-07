Operação São João 2025 fecha ciclo junino com saldo positivo em toda a Paraíba — Governo da Paraíba

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (Sesds) concluiu, na madrugada desta segunda-feira (7), a Operação São João 2025 com resultados expressivos em todo o estado. Durante os 38 dias de atuação integrada, as forças de segurança garantiram cobertura em 1.979 eventos juninos, realizados em 187 municípios paraibanos. O número representa um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, refletindo o fortalecimento da estrutura de planejamento e execução da segurança pública no período junino. Os resultados positivos da Operação São João foram apresentados nesta terça-feira (8), em Campina Grande.

Um dado de grande relevância foi a redução de 6% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) durante o primeiro semestre deste ano, registrando 499 casos contra 531 ocorrências no mesmo período de 2024. Um dos principais indicadores de sucesso da operação São João foi a ausência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas áreas destinadas às festividades. Esse resultado reafirma a eficácia das estratégias adotadas pela Sesds, fundamentadas em inteligência policial, ações preventivas, integração entre os órgãos operativos e uso intensivo de tecnologia.

A atuação dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) de João Pessoa, Campina Grande e Patos foi determinante para o monitoramento em tempo real das principais áreas de concentração de público. Esses centros reuniram representantes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Polícia Penal e demais órgãos parceiros, otimizando a comunicação e a tomada de decisões estratégicas.

Tecnologia com resultados – A tecnologia de reconhecimento facial, integrada ao sistema de câmeras e aos bancos de dados das forças de segurança, foi um dos principais recursos empregados durante os festejos juninos. Como resultado, 53 pessoas foram identificadas e retiradas de circulação por quebra de regime penal ou mandados de prisão em aberto. As capturas ocorreram tanto em ambientes festivos como em pontos de grande circulação, a exemplo do Salão do Artesanato da Paraíba.

O secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, destacou o êxito da operação como resultado direto do compromisso institucional com a proteção da vida. “Os números demonstram que a segurança pública na Paraíba é planejada com seriedade, baseada em dados, tecnologia e trabalho integrado. Atuamos com foco na prevenção, protegendo vidas e fortalecendo a confiança da população. A integração entre os órgãos operativos, aliada ao uso estratégico dos CICCs e à inovação tecnológica, como o reconhecimento facial, é um caminho sem volta para a segurança pública da Paraíba. Também é importante destacar as ações transversais que desenvolvemos com as Secretarias de Turismo, Cultura, Saúde e Administração Penitenciária, ampliando a efetividade das estratégias e reforçando a presença do Estado em todos os aspectos da festa. Agradecemos a confiança dos paraibanos e o empenho de cada profissional que participou desta operação, que mais uma vez demonstrou a capacidade do Governo do Estado de garantir um São João seguro para todos”, declarou.

PM – A Polícia Militar da Paraíba atuou de forma ostensiva e preventiva em todo o estado, com foco na preservação da ordem pública e na repressão qualificada à criminalidade. Durante a Operação São João 2025, foram 86.683 pessoas abordadas, sendo 5.989 em Campina Grande, além de 53.809 veículos averiguados, com 2.037 dessas ações ocorrendo no município. As ações resultaram em 2.290 prisões realizadas em todo o estado, das quais 139 em Campina Grande, e na recuperação de 238 veículos com restrição de furto ou roubo, demonstrando a efetividade do policiamento ostensivo aliado à análise de dados e à inteligência policial. Em todo o estado, durante o mês de junho, as ações das forças de segurança resultaram na recuperação de 238 veículos com restrição de furto ou roubo, na apreensão de 99 quilos de entorpecentes e na retirada de 340 armas de fogo de circulação.

Polícia Civil – A Polícia Civil da Paraíba desempenhou um papel fundamental na apuração e responsabilização de delitos ocorridos durante o mês de junho. No total, foram 22.509 boletins de ocorrência registrados, sendo 4.273 apenas em Campina Grande. Durante o mesmo período, 1.936 inquéritos policiais foram instaurados, dos quais 254 no município, além de 1.006 autos de prisão em flagrante, com 128 ocorrências em Campina Grande. Também foram 1.037 aparelhos celulares recuperados em todo o estado, com destaque para 476 recuperações em Campina Grande, resultado direto das ações de inteligência e resposta rápida das delegacias em regime de plantão.

Instituto de Polícia Científica – Durante o fim de semana das festividades juninas, compreendido entre os dias 19 e 24 de junho de 2025, o Instituto de Polícia Científica da Paraíba desempenhou um papel fundamental no suporte às ações de segurança pública em todo o estado. No período, foram realizados 603 exames periciais, entre eles 327 exames de lesão corporal, 148 classificados como outros tipos de exames, 80 exames toxicológicos e 48 necropsias. A atuação técnica do IPC foi essencial para subsidiar investigações criminais e garantir agilidade na resposta às ocorrências registradas, contribuindo diretamente para a efetividade das operações policiais durante os eventos juninos.

Corpo de Bombeiros Militar – O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba teve atuação estratégica e permanente em todo o estado durante a Operação São João 2025, garantindo a segurança física das estruturas e a pronta resposta a emergências. No total, foram realizados 3.977 atendimentos, incluindo 688 vistorias técnicas em áreas de grande circulação e 806 consultas técnicas voltadas à prevenção de riscos.

Detran – O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba contribuiu com as ações de fiscalização e prevenção de acidentes, reforçando o trabalho integrado de segurança viária durante as festividades juninas. Ao todo, foram realizados 1.688 testes de alcoolemia, sendo 649 em Campina Grande, com 132 autuações por embriaguez ao volante, das quais 43 ocorreram no município. As equipes ainda abordaram 1.623 veículos em blitzen educativas e repressivas, com 616 abordagens concentradas em Campina Grande, além da remoção de 39 veículos por infrações diversas, reforçando a importância da condução responsável durante os festejos.

Patrulhamento Aéreo – O patrulhamento aéreo realizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Sesds desempenhou um papel crucial na garantia da segurança durante os festejos juninos. Com a utilização dos helicópteros Acauã 1 e 2, foram realizados voos que resultaram em 64 atuações durante os festejos juninos em Campina Grande, Galante, Cabaceiras, Santa Rita e Patos, entre outros municípios, reforçando a vigilância em áreas de grande concentração de público. Esta estratégia permitiu uma resposta rápida e eficiente a quaisquer incidentes.

Maior São João do Mundo – Durante os 38 dias do Maior São João do Mundo 2025, em Campina Grande, a Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba reforçou as ações de segurança com base no trabalho articulado dos órgãos operativos e no uso estratégico de tecnologia. A atuação foi coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da 2ª Reisp.

Um dos destaques foi a tecnologia de reconhecimento facial, empregada de forma contínua durante o período festivo. Por meio desse recurso, o CICC da 2ª Reisp contribuiu diretamente para a realização de 28 prisões, representando 35,89% do total de capturas ocorridas no Parque do Povo. O número representa um crescimento de 27,2% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 22 prisões com o auxílio de videomonitoramento.

Os dados detalhados da atuação por videomonitoramento apontam que, das 28 prisões, 15 foram motivadas por quebra de regime penal, nove por descumprimento de medida cautelar — incluindo duas no Salão do Artesanato — e quatro por cumprimento de mandados de prisão, todas estas ocorridas no Parque do Povo e seu entorno imediato. Também foi registrada a recuperação de um veículo com restrição de furto na Vila do Artesão, resultado da atuação integrada e vigilância permanente das forças de segurança.

No Parque do Povo, local icônico das celebrações, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba teve participação expressiva, com 1.579 atendimentos registrados durante os festejos. O número revela um crescimento de 79,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, que contabilizou 878 ocorrências. As ações abrangeram desde atendimentos pré-hospitalares e orientações à população até intervenções emergenciais em situações de risco.

A Polícia Militar, por sua vez, realizou 117 atendimentos no Parque do Povo ao longo do evento, o que representa um aumento de 19,38% em relação ao ano de 2024, quando foram contabilizados 98 atendimentos. As ações abrangeram intervenções preventivas, apoio em situações de desordem, porte de drogas, desacato, violência contra a mulher, falsidade ideológica, importunação sexual entre outros serviços essenciais ao bom andamento da festa.

_______

Ascom-Seap/PB com Secom-PB