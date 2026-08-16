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Semob-JP define planos operacionais para a Corrida do Consumidor e Caminhada Cultural

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A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu os esquemas de trânsito para garantir a segurança viária nos trechos de passagem da Corrida do Consumidor, na Orla, e Caminhada Cultural, no Parque Solon de Lucena, neste sábado (9).

A Semob-JP vai disponibilizar 25 agentes mobilidade, oito viaturas e material de sinalização móvel para assegurar a tranquilidade dos eventos, bem como a fluidez do tráfego de veículos.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, recomenda atenção dos motoristas quando próximos aos trechos dos eventos. “Os condutores de veículos devem aumentar os cuidados, reduzindo a velocidade ao se aproximarem dos trechos dos eventos esportivos, contribuindo com o trabalho dos agentes e com a segurança viária de todos”, ressaltou Cesário.

Corrida do Consumidor – Com percursos de 5 e 10 km, a largada da Corrida do Consumidor acontecerá, às 16h, do Busto de Tamandaré, seguindo pela Avenida Cabo Branco até a Fundação Casa de José Américo, onde ocorrerá o retorno para quem fará o percurso de 5 km, fazendo o trajeto inverso. Os corredores inscritos para percorrer os 10 km farão duas voltas, também até a Fundação Casa de José Américo, para encerramento do evento esportivo, no Busto de Tamandaré. A liberação da via para o tráfego de veículos está prevista para 19h.

Caminhada Cultural – Alusiva ao Dia do Trabalho, a Caminhada Cultural partirá do Parque Solon de Lucena, no Centro, às 9h, seguindo pela Avenida Padre Meira até a Praça Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis). Agentes de mobilidade vão acompanhar de perto os participantes da caminhada, até a chegada no local de encerramento, previsto pela organização, às 12h.

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