Projeto “Meu Trabalho Me Faz Bem” completa três anos em 2025 e amplia a oferta de serviços aos trabalhadores da SES — Governo da Paraíba

Com o objetivo de ampliar os serviços de saúde mental e bem-estar dos servidores, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Administrativa, do Núcleo de Gestão do Trabalho e do Projeto “Meu Trabalho Me Faz Bem”, vai expandir o espaço de atendimento e aumentar o número de profissionais para oferecer mais serviços aos servidores.

O projeto, que já oferece esse suporte desde a sua criação, há três anos, precedeu a atual orientação da norma regulamentadora NR1, que entrou em vigor em 26 de maio de 2025 que exige a avaliação de riscos psicossociais e a oferta de serviços de saúde mental no ambiente de trabalho.

O “Meu Trabalho Me Faz Bem” está recebendo diversos equipamentos para ampliar seus serviços, incluindo: Maca dobrável para massagem terapêutica; Equipamento de TENS para tratamento de dores; Aparelho de ultrassom e corrente para fisioterapia; Gel condutor, fita kinesio para alívio de dores e prevenção de lesões; Equipamento para ventosaterapia; halteres e fita elástica para fortalecimento muscular, Hidratante para massagem; Sementes auriculares para auriculoterapia; e Recursos para terapia ocupacional focados em estimulação cognitiva.

De acordo com a coordenadora do Projeto “Meu Trabalho Me faz Bem”, Elaine de Farias, o projeto desde a sua criação, há três anos, busca proporcionar uma experiência mais acolhedora, humanizada e positiva do ambiente de trabalho, melhorando a qualidade de vida dos servidores. “A nova estrutura do projeto inclui a ampliação de duas salas existentes para quatro, com uma sala exclusiva para psicologia, outra para fisioterapia, uma sala compartilhada para terapia ocupacional e nutrição, e uma sala para coordenação”, destacou.

Para a servidora do setor jurídico da SES, Dayana Lucena, o projeto “Meu Trabalho Me Faz Bem” teve um impacto muito positivo em sua vida, melhorando sua saúde física e mental. Ela destaca a melhoria nas dores na coluna, qualidade do sono e desempenho no trabalho após participar de atividades como quiropraxia e ventosaterapia. “Já fiz acompanhamento psicológico através do projeto, que também trouxe benefícios significativos em minha vida pessoal e profissional. Recomendo a todos os colegas a conhecerem os serviços oferecidos pelo projeto, pois faz uma grande diferença. Melhorou muito no meu trabalho, no meu desempenho, pois me trouxe uma variedade de benefícios, tanto na minha saúde física como na mental. Eu sentia muitas dores na minha coluna, hoje, depois que comecei a fazer a quiropraxia e a ventosa, me ajudou bastante até na questão de dormir, eu hoje durmo melhor. O desempenho no trabalho é outro, eu me sinto bem melhor após esse momento, esse atendimento que foi proporcionado para mim”, relatou.

Segundo o fisioterapeuta do “Meu Trabalho Me Faz Bem”, João Paulo Carneiro, o projeto é fundamental para os funcionários, pois promove melhorias significativas na qualidade de vida deles. “Os benefícios incluem melhor ergonomia, redução de dores relacionadas ao trabalho (como dores de coluna, braços e mãos) e um feedback positivo em relação ao bem-estar tanto no ambiente de trabalho quanto em casa. A experiência mostra que esses serviços são muito bem recebidos pelos trabalhadores e trazem resultados positivos. Se possível, faço a sugestão para que o projeto seja expandido para outras secretarias do Estado, ampliando assim os benefícios para mais trabalhadores”, reforçou.

O Projeto “Meu Trabalho Me Faz Bem” integra práticas da psicologia, fisioterapia, Yoga laboral, nutrição, serviço social e terapia ocupacional. Para ter acesso aos serviços oferecidos pelo projeto os funcionários devem agendar suas consultas através da gerência administrativa, seguindo o mesmo fluxo já estabelecido. A secretária da gerência é responsável por realizar os agendamentos e organizar listas de espera para os atendimentos que demandam. Assim, todos poderão ser atendidos de forma rápida e organizada.