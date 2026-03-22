Roberto Carlos sofre acidente de carro em Gramado após falha no freio

Por MRNews



Roberto Carlos sofre acidente durante gravações em Gramado após falha no freio de Cadillac

O cantor Roberto Carlos passou por um susto na madrugada deste domingo (14) ao se envolver em um acidente automobilístico na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O episódio aconteceu durante a gravação de cenas externas para a abertura do tradicional especial de fim de ano da TV Globo.

De acordo com informações confirmadas pela emissora, o artista dirigia um Cadillac clássico, utilizado especificamente para a captação das imagens, quando o veículo apresentou uma falha no sistema de freios. Sem conseguir parar, o carro acabou colidindo com outros automóveis da equipe técnica que estavam posicionados no local das gravações.

Atendimento médico por precaução

Logo após o impacto, os protocolos de segurança foram acionados. Roberto Carlos e três integrantes de sua equipe foram encaminhados ao Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, para realização de exames preventivos.

Segundo a TV Globo, todos os envolvidos passaram por avaliações médicas e foram liberados ainda no mesmo dia, sem registro de ferimentos graves. A emissora não divulgou detalhes sobre os danos materiais causados nos veículos atingidos, destacando apenas que o estado de saúde de todos era estável.

Fora da herança do SBT, Cintia Abravanel se livra de grande problema que as irmãs terão que resolver

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Gravações não foram comprometidas

Apesar do susto, o acidente não afetou a programação do especial de Natal. O show principal, que representa a maior parte do conteúdo exibido, já havia sido gravado na sexta-feira (12). As cenas realizadas em Gramado seriam utilizadas apenas como introdução do programa.

O especial de Roberto Carlos segue previsto para ir ao ar no dia 23 de dezembro, logo após a novela Três Graças, conforme cronograma da emissora.

Agenda de shows segue mantida

Mesmo após o incidente, a agenda de compromissos do cantor permanece inalterada. No dia 26 de dezembro, Roberto Carlos tem apresentação marcada em Salvador, na Arena O Canto da Cidade, com expectativa de público de cerca de 50 mil pessoas.

Já no dia 28, o artista retorna à Baixada Fluminense para um show em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, marcando seu reencontro com o público da região após décadas sem apresentações no município.

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz

Tags: Roberto Carlos, acidente, Gramado, Cadillac, TV Globo

Categoria: Celebridades

Marido de Isabel Veloso leva filho de 11 meses ao hospital após piora do estado de saúde da influenciadora

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, segue internada em estado grave na UTI de um hospital em Curitiba, após apresentar complicações respiratórias associadas ao linfoma de Hodgkin, doença contra a qual luta desde a adolescência. Nos últimos dias, a piora do quadro clínico aumentou a apreensão entre familiares, amigos e seguidores.

Diante da situação delicada, o marido da jovem, Lucas Borba, utilizou as redes sociais para mostrar que permanece ao lado da esposa durante o tratamento. Em uma publicação recente, ele compartilhou uma imagem do filho do casal, Arthur, de apenas 11 meses, no hospital onde Isabel está internada, gesto que comoveu internautas.

Família se manifesta com mensagens de fé e apoio

O pai de Isabel, Joelson Veloso, também fez um desabafo emocionado nas redes sociais. Em uma mensagem marcada por fé e esperança, ele declarou que a filha é sua maior força e afirmou estar lutando junto com ela a cada instante.

“Estou aqui a cada segundo acreditando no milagre da sua vida”, escreveu o empresário, destacando o desejo de voltar a ver a filha sorrindo, conversando e com saúde.

As manifestações da família rapidamente ganharam repercussão, com milhares de mensagens de apoio e orações enviadas por seguidores de todo o país.

A longa luta contra o câncer

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Aos 17, interrompeu o tratamento, mas a doença retornou de forma agressiva em outubro de 2024, quando ela estava no quinto mês de gestação. Na época, a influenciadora revelou que o câncer havia se espalhado, atingindo também os pulmões.

Mesmo enfrentando um momento extremamente delicado, Isabel seguiu com a gravidez até o nascimento de Arthur. Após o parto, deu início a uma nova fase do tratamento, que incluiu procedimentos intensos, como um transplante de medula óssea.

Internação na UTI e estado atual

Atualmente, Isabel permanece na UTI devido a complicações respiratórias. O hospital ainda não divulgou boletins médicos detalhados, mas a família tem mantido os seguidores informados por meio das redes sociais, sempre pedindo orações e pensamentos positivos.

O gesto de Lucas ao levar o filho para o hospital simbolizou, para muitos, a união da família em um dos momentos mais difíceis da vida da influenciadora.

Tags: Isabel Veloso, Lucas Borba, câncer, linfoma de Hodgkin, estado grave, UTI, Curitiba, Arthur, quadro de saúde

Categoria: Celebridades

Pai de Isabel Veloso faz apelo emocionante ao ver filha em estado crítico: “Alivia suas dores”

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, continua internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, após o agravamento de uma pneumonia severa. A jovem, que já vinha enfrentando complicações de saúde ao longo dos últimos meses, teve piora rápida no quadro respiratório, levando a família a viver dias de grande angústia — e o país acompanha cada atualização com preocupação.

Quadro clínico inspira cuidados intensivos

De acordo com informações confirmadas pela família, Isabel precisou ser intubada e sedada devido ao forte comprometimento dos pulmões. A pneumonia avançou de forma agressiva, afetando sua função respiratória e exigindo suporte total da equipe médica.

O hospital divulgou um boletim informando que a influenciadora está sob acompanhamento integral, recebendo todos os recursos disponíveis para estabilização.

Pai de Isabel faz apelo comovente: “Acalma seu corpo, fortalece sua alma”

Vivendo a dor de acompanhar a filha em um dos momentos mais críticos de sua vida, Joelson Veloso, pai de Isabel, tem se manifestado frequentemente através das redes sociais. Neste domingo, ele publicou uma foto segurando a mão da jovem, acompanhada de uma oração que rapidamente emocionou seguidores de todo o Brasil.

“Senhor, com humildade te peço: olha pela minha filha com teus olhos de amor. Alivia suas dores, acalma seu corpo e fortalece sua alma”, escreveu o pai, deixando evidente a mistura de fé, esperança e desespero que toma conta da família.

A publicação rapidamente se espalhou, gerando uma onda de mensagens de apoio, correntes de oração e solidariedade de fãs, amigos e desconhecidos que acompanham a luta da influenciadora.

Família vive expectativa por melhora

Em entrevista recente concedida à revista Quem, Joelson detalhou que Isabel está sob ventilação mecânica e sedação profunda. O quadro é considerado delicado, mas a equipe médica trabalha para tentar estabilizá-la e conter o avanço da infecção.

A família permanece unida e tem buscado forças na fé, compartilhando pequenas atualizações com o público que acompanha Isabel desde o início de sua trajetória nas redes sociais.

Corrente de fé cresce nas redes sociais

Desde que o estado da influenciadora piorou, milhares de seguidores iniciaram campanhas de oração e mensagens de carinho. Perfis de artistas, influenciadores e páginas de fãs também se mobilizaram, pedindo energias positivas e recuperação.

Para muitos, Isabel representa força, resiliência e luz — especialmente por sua história marcada por desafios de saúde ao longo dos últimos anos.

Momento é de esperança

Enquanto a equipe médica segue fazendo tudo o que é possível, a família reforça que acredita em uma melhora, mesmo diante das dificuldades. O apelo emocionado do pai viralizou, e a torcida pela recuperação da jovem continua crescendo.

Isabel segue sob cuidados intensivos, e novas atualizações devem ser divulgadas assim que houver evolução significativa no quadro.

Tags: Isabel Veloso, saúde, celebridades, UTI, apelo do pai, pneumonia severa, estado grave

Coube ao marido de Isabel Veloso atualizar fãs após piora da influenciadora: ‘Ela estava com um…’

A influenciadora digital Isabel Veloso, de apenas 19 anos, voltou a preocupar familiares, amigos e seguidores após uma piora significativa em seu quadro clínico nesta quarta-feira (3). Lutando contra um Linfoma de Hodgkin desde a adolescência, a jovem já passou por diferentes fases do tratamento e vinha sendo acompanhada de perto pela equipe médica.

Foi o marido dela, Lucas Veloso Borba, quem precisou comunicar ao público a nova internação na UTI. O jovem explicou que Isabel apresentou uma mudança brusca em seu padrão respiratório, o que levou os médicos a transferirem a influenciadora para uma ala de maiores cuidados.

Sinais de melhora pela manhã

Segundo Lucas, o dia começou com boas expectativas. Isabel acordou com mais disposição, conversou com familiares e até demonstrou apetite — algo que não ocorria há alguns dias. O marido afirmou que essa breve melhora trouxe esperança para todos que acompanham a rotina da influenciadora.

No entanto, o quadro mudou rapidamente ao longo da manhã. A equipe passou a notar um esforço respiratório acima do normal, sinal que acendeu o alerta dentro do hospital. A dificuldade para inspirar e expirar começou a exigir um esforço físico maior da musculatura torácica, algo perigoso para pacientes em condições de fragilidade.

Retorno à UTI

Diante da situação, Lucas explicou que a decisão médica foi imediata.

“Percebemos um sinal que nos preocupou: ela estava com um esforço respiratório maior que o normal”, relatou o marido ao atualizar os seguidores.

Para evitar riscos maiores e garantir suporte avançado de ventilação e monitoramento contínuo, a transferência para a Unidade de Terapia Intensiva foi considerada essencial.

Apoio nas redes sociais

A notícia mobilizou milhares de fãs, que utilizaram as redes sociais para enviar mensagens de força, fé e carinho à influenciadora e sua família. Isabel, que sempre compartilhou sua trajetória com sinceridade e coragem, tornou-se uma referência para muitos jovens que enfrentam situações semelhantes.

Mesmo vivendo momentos delicados, a presença de Lucas continua sendo um dos principais pilares da influenciadora, que segue em observação constante enquanto passa por novos ajustes em seu tratamento.

Tags: Isabel Veloso, UTI, marido, piora, saúde, influenciadora

Isabel Veloso emociona seguidores após transplante de medula óssea: ‘Meu pai me deu a vida de novo’

A influenciadora digital Isabel Veloso emocionou milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar sua jornada após realizar um transplante de medula óssea. O procedimento, feito na última sexta-feira (24), teve um significado ainda mais profundo: o doador foi seu próprio pai, Joelson Veloso, que apresentou 60% de compatibilidade com a filha.

Internada desde o dia 17 de outubro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Isabel relatou o impacto do tratamento em sua vida e o simbolismo de receber, literalmente, uma nova chance por meio do sangue do próprio pai. Em uma das publicações mais comoventes, ela escreveu:

“Meu pai me deu a vida duas vezes. A primeira foi quando nasci, e agora, com a medula dele, ganhei a chance de renascer.”

A jovem destacou que o tratamento a deixou debilitada e vulnerável, mas o gesto do pai renovou sua esperança. “Foi então que meu pai me deu a vida de novo. Não com palavras, nem com braços. Mas com o sangue dele. Com a medula”, escreveu Isabel, acompanhando o relato com uma foto de mãos dadas com Joelson no hospital.

Um elo de sangue e esperança

Em entrevista recente, Joelson Veloso compartilhou detalhes sobre o processo de doação. Apesar da compatibilidade parcial, os médicos consideraram seu perfil genético o mais adequado para o transplante. O pai passou por três dias de preparo com medicamentos antes da coleta, realizada com o auxílio de um cateter.

“Não pensei duas vezes. Se há uma chance de salvar minha filha, eu faria mil vezes”, contou Joelson, visivelmente emocionado. Ele também revelou que o procedimento, embora exigente, foi tranquilo e cercado de cuidados médicos.

A luta de Isabel contra o câncer

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Desde então, passou por diferentes fases da doença, enfrentando tratamentos intensos, recaídas e períodos de remissão. Aos 17 anos, recebeu a notícia de que o câncer era considerado incurável, mas jamais desistiu da luta.

Em 2024, durante a gestação do pequeno Arthur, precisou retomar o tratamento após uma nova recidiva. Agora, com o transplante bem-sucedido, Isabel compartilha nas redes sociais mensagens de esperança e superação, inspirando outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes.

“Obrigada, pai, por salvar a minha vida”, escreveu a influenciadora em um emocionante post que já acumula milhões de curtidas e comentários de apoio.

Força, fé e gratidão

Além da recuperação física, Isabel destacou a importância da fé e do amor familiar em sua trajetória. “A ciência e o amor caminharam juntos neste processo. Eu recebi do meu pai não só a medula, mas também toda a força que ele sempre teve por mim”, disse.

Os seguidores da influenciadora têm acompanhado cada etapa de sua evolução, enviando mensagens de carinho e energia positiva. Isabel segue em recuperação, cercada pela equipe médica, pela família e pelo amor de quem torce por seu recomeço.

Tags: Isabel Veloso, transplante de medula, câncer, superação, fé, Hospital Erasto Gaertner

Público detona Ana Castela e Bruna Biancardi após momento no Altas Horas: “As duas…”

O Altas Horas especial do Criança Esperança, exibido neste sábado (25), movimentou as redes sociais ao reunir Ana Castela, Bruna Biancardi e Neymar no palco do programa comandado por Serginho Groisman. O trio protagonizou momentos de descontração, mas um episódio específico envolvendo a cantora e a influenciadora acabou gerando polêmica e dividindo opiniões entre os internautas.

Durante o bate-papo, Neymar relembrou com bom humor as canções que marcaram sua infância e chegou a cantar o sucesso Cheia de Manias, do Raça Negra, ao lado da Boiadeira. Enquanto isso, Bruna Biancardi, que estava na plateia, interagiu com o apresentador e revelou que o craque “não cozinha nada”, arrancando risadas do público e dos convidados.

Animada, Ana Castela aproveitou a deixa para anunciar uma parceria inesperada com Bruna Biancardi. Segundo a sertaneja, ambas se unirão em um projeto especial de Natal.

“Vamos falar, Bruna? É no Instagram, mas é como se fosse um programa, assim… A gente vai fazer juntas um especial de Natal, cozinhando e conversando”, revelou a cantora, empolgada com a novidade.

Apesar do clima leve no estúdio, a reação do público nas redes sociais foi imediata — e nem um pouco positiva. Muitos internautas criticaram a aproximação entre Ana e Bruna, alegando que o gesto seria uma “provocação indireta” à influenciadora Virginia Fonseca, ex-namorada de Zé Felipe, atual parceiro de Ana Castela.

“Tudo isso pra cutucar a Virginia, mas já sabemos que tudo que a Bruna encosta não vinga”, comentou uma usuária no Instagram. Outra ironizou: “As duas maiores fãs da Virginia”, enquanto uma terceira apontou: “Que forçação de barra! Tudo parece ensaiado demais”.

Nos comentários, fãs de Ana defenderam a cantora e afirmaram que as críticas foram exageradas. “Gente, foi só uma brincadeira no programa, não tem nada demais”, escreveu uma seguidora. Já outros destacaram que a polêmica demonstra como qualquer atitude das celebridades hoje ganha proporções gigantes na internet.

Apesar das reações mistas, o episódio rendeu grande engajamento ao Altas Horas, que manteve boa audiência com o especial beneficente. Ana Castela, por sua vez, segue consolidando sua carreira no sertanejo e expandindo sua presença nas redes, enquanto Bruna Biancardi continua lidando com os holofotes por seu vínculo com Neymar e por aparições em eventos públicos.

Tags: Ana Castela, Bruna Biancardi, Neymar, Altas Horas, Serginho Groisman, Criança Esperança, celebridades, TV Globo, polêmica

Eliana chora ao lembrar caso de criança que denunciou o pai por abuso após assistir seu programa

Durante sua participação no programa Conversa com Bial, exibido na noite desta sexta-feira (24), a apresentadora Eliana não conteve a emoção ao recordar um episódio marcante que envolveu uma denúncia de abuso sexual infantil feita por uma menina de apenas sete anos, em Bauru (SP). O caso ocorreu em 2016, depois que a criança ouviu um alerta feito pela apresentadora em seu programa dominical no SBT.

Pedro Bial relembrou o momento ao ler uma notícia publicada na época, destacando o impacto que a mensagem de Eliana teve na vida da menina. A criança, ao assistir ao programa, ouviu a apresentadora incentivar vítimas de violência sexual a procurarem ajuda. Tocada pelas palavras, ela relatou à mãe que era abusada pelo próprio pai, o que levou à denúncia e à investigação do caso.

Visivelmente emocionada, Eliana contou que o episódio marcou profundamente sua trajetória.

“Isso me tocou profundamente. Naquela época, enquanto eu trabalhava para a família brasileira, ocorreu um caso muito grave de estupro coletivo. Sendo uma mulher à frente de um programa dominical, um espaço ocupado majoritariamente por homens por muitos anos, eu me senti na obrigação, Bial, de ser a voz de tantas mulheres”, disse a apresentadora.

Ela também destacou a importância de usar seu espaço na televisão para conscientizar o público sobre temas delicados e urgentes.

“Esse caso, para mim, foi o que me mostrou que valia a pena correr o risco, que valia a pena falar. Eu não falei sozinha. Trouxe pessoas que há anos denunciam, apoiam e acolhem mulheres para que elas não se sintam oprimidas e silenciadas. Espero que, com essa atitude, eu tenha colaborado para ajudar e salvar muitas outras”, completou Eliana.

O público que assistia ao Conversa com Bial se emocionou junto com a apresentadora e destacou nas redes sociais a sensibilidade e a coragem de Eliana ao tratar de um tema tão doloroso e, ao mesmo tempo, necessário. Sua fala reforçou a responsabilidade social da televisão e o poder transformador da comunicação quando usada para o bem.

Além de ser uma das figuras mais queridas da TV brasileira, Eliana também é reconhecida por seu engajamento em causas sociais, especialmente ligadas à proteção da infância e à valorização das mulheres. O relato emocionado serviu como lembrete de que a empatia e a informação podem, de fato, salvar vidas.

Tags: Eliana, Conversa com Bial, SBT, abuso infantil, denúncia de abuso, programas de TV, televisão brasileira, Pedro Bial

Paulo Zulu comove fãs ao desabafar sobre luta contra o câncer: “Quero expressar minha gratidão por estar vivo”

Aos 60 anos, o ator e modelo Paulo Zulu emocionou o público ao reaparecer nas redes sociais para falar sobre sua batalha contra o câncer de bexiga, doença que enfrentou duas vezes — a primeira em 2021 e a segunda em 2023. Conhecido por seu estilo de vida saudável e pela carreira marcante na televisão e nas passarelas, o artista compartilhou um vídeo recente no Instagram, transmitindo uma mensagem de força, fé e gratidão.

Em um tom sereno e confiante, Zulu iniciou o vídeo dizendo que desejava se comunicar diretamente com seus seguidores: “Quero expressar minha gratidão pelo carinho e preocupação das pessoas que acompanham meu trabalho. A vida é um presente e, por isso, sigo firme, cuidando da saúde e mantendo a mente positiva”.

Segundo o ator, ele continua realizando exames periódicos e mantendo sua rotina de atividades físicas e alimentação equilibrada, pilares que, segundo ele, foram fundamentais durante todo o tratamento.

Paulo Zulu mantém rotina saudável mesmo após cirurgias

Em março do ano passado, o modelo revelou que havia passado por uma cirurgia para retirar um novo tumor na bexiga, dois anos após o primeiro diagnóstico. Na época, ele tranquilizou os fãs explicando que o procedimento foi bem-sucedido e que continuava com acompanhamento médico constante.

Mesmo após duas cirurgias delicadas, Paulo Zulu não se afastou completamente de suas paixões: o surfe, o esporte e a natureza. Ele afirmou que permanecer ativo foi essencial para manter o equilíbrio emocional e físico. “O corpo responde ao que a mente acredita. Eu acredito na cura, acredito em Deus e sigo com fé”, declarou.

Reação dos fãs e mensagens de apoio

Assim que o vídeo foi publicado, as redes sociais do ator foram tomadas por mensagens de carinho e encorajamento. Muitos seguidores destacaram a força e o exemplo de superação que ele representa.

“Um guerreiro de verdade! Mesmo enfrentando uma doença tão difícil, continua inspirando com seu sorriso e humildade”, escreveu uma fã. Outro internauta comentou: “Você é a prova viva de que fé, disciplina e amor à vida fazem toda a diferença”.

Alguns seguidores também se mostraram surpresos com o diagnóstico, ressaltando o cuidado que Zulu sempre teve com o corpo e a saúde. “Um homem que sempre praticou esportes, se alimentou bem e ainda assim enfrentou o câncer… isso mostra que ninguém está livre, e que o importante é o diagnóstico precoce”, observou outro comentário.

Um exemplo de coragem e esperança

A história de Paulo Zulu reforça a importância da prevenção e dos exames regulares, especialmente para homens a partir dos 40 anos. O câncer de bexiga é mais comum do que se imagina e, quando identificado no início, as chances de cura são altas.

Zulu, que já foi galã de novelas como O Clone e Mulheres Apaixonadas, agora inspira por outro motivo: a forma com que encara a vida com serenidade, mesmo após os desafios. Ele encerrou sua fala no vídeo com uma reflexão que tocou profundamente os fãs:

“Agradeço por cada novo amanhecer. Agradeço pela oportunidade de continuar vivendo, aprendendo e ajudando quem está passando por momentos parecidos. Enquanto houver vida, há esperança.”

O depoimento sincero e inspirador de Paulo Zulu mostra que, mesmo diante da dor, é possível seguir em frente com dignidade e fé — uma mensagem poderosa que ecoa muito além das telas.

Categorias: Celebridades

Tags: Paulo Zulu, câncer de bexiga, saúde, superação, celebridades brasileiras

Acidente com Lucas Leto deixa fãs em choque: o que realmente aconteceu com o ator após a batida?

O ator Lucas Leto, conhecido por sua participação marcante em Vale Tudo e atualmente integrante do quadro Dança dos Famosos, viveu momentos de tensão na noite da última quinta-feira (23). Após uma confraternização com colegas do programa, o artista se envolveu em um acidente de carro no Rio de Janeiro que assustou fãs e amigos.

De acordo com informações confirmadas pela equipe de Lucas, o incidente aconteceu na zona Sudoeste da capital fluminense. O veículo em que ele estava — um carro de aplicativo — foi atingido por uma motocicleta que colidiu na traseira, causando o estilhaçamento do vidro traseiro e um grande barulho. Dentro do carro, além de Lucas, estavam a coreógrafa Mayara Araújo e o assessor pessoal do ator.

Momento do susto e primeiros atendimentos

O impacto causou pânico, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. Lucas, que estava usando o cinto de segurança no banco de trás, saiu ileso, assim como os outros ocupantes. O motociclista envolvido recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, acionado imediatamente após a colisão.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu em um cruzamento movimentado e que o motociclista perdeu o controle pouco antes da batida. A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.

A assessoria do ator divulgou uma nota informando que Lucas passa bem e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas nas redes sociais. “Foi um susto, mas ele está bem e descansando em casa”, dizia o comunicado.

Repercussão nas redes sociais

Pouco após a notícia se espalhar, fãs lotaram os comentários das páginas oficiais do ator com mensagens de apoio. Muitos relembraram a simpatia e o carisma de Lucas na televisão e destacaram o alívio em saber que o acidente não teve consequências mais graves.

“Meu coração parou quando vi a notícia! Que bom que ele está bem!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Lucas é um querido, merece toda proteção. Deus foi generoso.”

Despedida emocionante de “Sardinha”

Recentemente, Lucas também viveu outro momento marcante ao se despedir do personagem Sardinha, da novela Vale Tudo. O ator compartilhou que a reta final das gravações foi repleta de emoções e reflexões sobre sua trajetória artística.

Segundo ele, cada personagem deixa um pedaço importante de aprendizado. “Encerrar um ciclo como esse é sempre agridoce. Foi um papel especial, e eu me sinto grato por ter feito parte dessa história”, declarou.

Agora, recuperado do susto, Lucas Leto segue focado em novos projetos na Globo e nas apresentações do Dança dos Famosos, onde tem conquistado o público com sua energia e talento no palco.

Categorias: Celebridades, TV Globo, Dança dos Famosos

Tags: Lucas Leto, acidente, Dança dos Famosos, Vale Tudo, celebridades

Será que Jorginho Ninja mudou de verdade? Pai de Joélly volta em “Três Graças” e coloca a comunidade em alerta

Nos próximos capítulos de Três Graças, o público da novela das nove da Globo verá uma reviravolta que promete mexer com toda a trama da comunidade da Chacrinha. O retorno de Jorginho Ninja (Juliano Cazarré) após anos preso deixará todos em choque — especialmente Gerluce (Sophie Charlotte), que teme pelo bem-estar da filha, Joélly (Alana Cabral).

Depois de cumprir pena, Jorginho tenta mostrar que é um homem mudado. Ele se apresenta como alguém arrependido, disposto a reconstruir a vida e recuperar a confiança da família. Mas será que a transformação é verdadeira ou apenas mais um disfarce de um criminoso experiente?

O passado sombrio que Gerluce tenta esquecer

Gerluce ainda carrega cicatrizes profundas do tempo em que vivia sob o domínio de Jorginho Ninja, o antigo chefe da Chacrinha. Naquela época, o bandido impunha medo e controle sobre todos ao redor, inclusive sobre ela. Uma noite marcada por violência e humilhação mudou para sempre o destino da jovem, que acabou engravidando de Joélly.

Desde então, Gerluce criou a filha sozinha, escondendo dela a verdadeira identidade do pai. Joélly cresceu acreditando que ele havia morrido, e agora, com o retorno repentino de Jorginho, a verdade começa a se aproximar de uma revelação inevitável.

O reencontro e a desconfiança

Determinada a proteger Joélly, Gerluce tenta impedir qualquer aproximação entre pai e filha. Para ela, as palavras de arrependimento de Jorginho não passam de encenação. O comportamento cauteloso da cuidadora reflete o medo de reviver o passado e de ver a filha se iludir com um homem que, segundo ela, nunca foi digno de confiança.

Enquanto isso, Bagdá (Xamã), atual líder da comunidade, também demonstra preocupação com a presença do ex-comandante. Apesar de manter um ar de frieza, ele sabe que Jorginho ainda é temido e pode desequilibrar o poder local. A tensão entre os dois promete gerar momentos explosivos nos próximos capítulos.

Uma segunda chance ou uma nova armadilha?

A volta de Jorginho Ninja abre uma nova fase em Três Graças, marcada por conflitos morais, segredos e decisões difíceis. O público agora se pergunta: será que um homem capaz de tanto mal pode realmente mudar?

A novela tem explorado com intensidade os limites do perdão e o impacto do passado nas relações familiares. Gerluce, mesmo tentando se manter forte, ainda luta com o dilema entre proteger Joélly e permitir que ela descubra a verdade sobre o próprio pai.

Nos bastidores da trama, há quem diga que uma revelação bombástica está por vir — algo que pode transformar completamente a relação entre os personagens e redefinir o rumo da história.

Categorias: Novelas, Três Graças, Globo

Tags: novela das nove, Três Graças, Jorginho Ninja, Gerluce, Joélly, capítulos Três Graças, resumo novelas

Três Graças: segredo devastador vem à tona e muda tudo entre Gerluce e o pai desaparecido

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, exibida na Globo, o público será surpreendido por uma das revelações mais intensas da trama: o verdadeiro motivo que levou Joaquim (Marcos Palmeira) a abandonar Lígia (Dira Paes) e a filha Gerluce (Sophie Charlotte) quando ela ainda era criança. O reencontro entre pai e filha promete abalar as estruturas da história e revelar segredos que ficaram enterrados por décadas.

Na sequência prevista para ir ao ar ainda nesta semana, Joaquim surgirá vivendo de forma isolada em um ferro-velho na periferia, longe de todos. É lá que Misael (Belo), em recuperação após o atentado orquestrado por Santiago Ferette (Murilo Benício), decide se refugiar. A convivência forçada acaba expondo um lado de Joaquim que ninguém conhecia — um homem atormentado pelo passado e pelas escolhas que fez.

Durante uma conversa tensa, Misael questiona por que ele se afastou da própria família. Cansado de guardar o segredo, Joaquim desabafa: “Eu só me sinto bem quando tô sozinho. Nunca soube viver com ninguém”. A fala chocará o amigo e mostrará que, por trás da frieza do personagem, existe um profundo sentimento de culpa e solidão.

O diálogo ganha força quando Misael menciona Gerluce, contando que a jovem enfrenta dificuldades, mas segue lutando para sustentar a mãe doente e criar a filha pequena. Mesmo assim, Joaquim reage com indiferença: “Ela que fique lá e eu cá. É melhor assim”. Essa resposta, seca e cortante, mostra que o personagem ainda não consegue lidar com suas próprias feridas emocionais.

Entretanto, rumores de bastidores apontam que essa barreira entre pai e filha começará a ruir nos capítulos seguintes. Um acontecimento trágico envolvendo Lígia fará Joaquim rever suas atitudes e o obrigará a se reaproximar de Gerluce. O reencontro promete ser um dos momentos mais emocionantes da novela — e pode mudar completamente o rumo dos personagens.

A sequência também deve trazer novas revelações sobre o passado de Joaquim e sua ligação com o desaparecido Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera). A trama sugere que o motivo de sua fuga vai muito além de questões familiares, envolvendo segredos perigosos e um possível envolvimento com o esquema da Fundação Ferette.

Enquanto isso, Gerluce continuará em sua jornada de redenção e enfrentamento, marcada por decisões ousadas e atitudes que desafiam o poder da elite da cidade. O destino dos dois, no entanto, parece inevitavelmente entrelaçado — e o reencontro promete vir acompanhado de verdades dolorosas e consequências irreversíveis.

“Três Graças” segue exibida de segunda a sábado, às 21h, na Globo, prometendo novas reviravoltas e revelações explosivas nos próximos capítulos.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Gerluce #SophieCharlotte #MarcosPalmeira #DramaFamiliar #TVNews

Três Graças: Gerluce transforma em ‘pó’ estátua cheia de mistérios e que dá nome à novela

Em Três Graças, a trama das nove da Globo dá uma guinada surpreendente com a atitude impensada de Gerluce (Sophie Charlotte). Movida por um sentimento de justiça e revolta, ela decide destruir a famosa estátua das Três Graças — obra que dá nome à novela e carrega segredos sombrios que podem mudar o destino de todos os personagens.

Tudo começa quando Gerluce, trabalhando como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda (Grazi Massafera), descobre que a peça estava escondida há anos na mansão da família. A idosa acaba revelando que o artefato foi trazido da Itália por Rogério (Eduardo Moscovis) antes de sua misteriosa morte, o que desperta a curiosidade da jovem.

Sem imaginar o real valor da obra — avaliada em 1,4 milhão de dólares —, Gerluce acredita que a estátua possa ter algum significado simbólico ligado ao passado de Arminda. No entanto, ela desconhece que a escultura serve como esconderijo para o dinheiro desviado por Ferette (Murilo Benício), parte do esquema criminoso de fabricação e venda de medicamentos falsificados pela Fundação.

Um ato ousado em nome da justiça

Cansada de ver a população sofrer sem acesso a remédios de verdade, Gerluce toma uma decisão extrema: vende parte do material da escultura e usa o dinheiro para comprar medicamentos autênticos, distribuindo-os gratuitamente à comunidade. Ao fazer isso, ela desafia diretamente os poderosos envolvidos no esquema de corrupção.

Em um momento simbólico e impactante, Gerluce destrói completamente a estátua das Três Graças, reduzindo-a a pó. A cena marca não apenas a queda do império criminoso, mas também a transformação da personagem — que deixa de ser uma simples cuidadora para se tornar símbolo de resistência e coragem.

Mistério e reviravolta na novela das nove da Globo

O gesto de Gerluce desencadeia uma série de consequências inesperadas. Arminda, desesperada ao descobrir o que aconteceu com a escultura, promete vingança. Ferette, por sua vez, entra em pânico ao perceber que o dinheiro desviado pode ter sido destruído junto com a obra.

A partir desse ponto, a novela promete intensificar os conflitos e revelar segredos guardados há anos — incluindo a verdadeira causa da morte de Rogério e o passado oculto da Fundação.

A destruição da estátua, portanto, não é apenas um ato impulsivo, mas um divisor de águas em Três Graças. Gerluce, sem saber, pode ter dado início ao desmoronamento de uma rede de corrupção e à libertação de todos que vivem sob o domínio dos poderosos.

Tags: três graças, novelas globo, gerluce estátua, novela das nove, resumo três graças, capítulos três graças, entretenimento, Globo

Milagre inesperado salva Joélly e Raul de tragédia em Três Graças após sentença cruel de Bagdá

Nos próximos capítulos da novela das nove, Três Graças, exibida pela Globo, o público verá um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Joélly e Raul viverão minutos de puro terror ao serem encurralados por Bagdá e seus comparsas, que finalmente conseguem encontrá-los após uma longa caçada motivada por uma dívida de drogas.

O encontro, que acontece no mirante da comunidade da Chacrinha, começa como uma tentativa de reconciliação entre o casal — que conversa sobre o futuro do bebê que Joélly espera —, mas logo se transforma em um pesadelo sem saída. Bagdá surge de surpresa, acompanhado de seus homens, e decreta o destino dos dois:

“Os dois pro micro-ondas!”, sentencia o traficante, deixando claro que não há escapatória.

Desespero e intervenção milagrosa

A cena, descrita por Vitor Peccoli, do Resumo das Novelas, mostrará Joélly desesperada, implorando pela vida de Raul enquanto tenta proteger o filho que carrega. O clima de pavor toma conta da sequência, até que Kellen, filha do pastor da comunidade, surge para enfrentar Bagdá em um ato de coragem inesperado.

Sem temer o perigo, Kellen confronta o traficante e o acusa de cometer uma injustiça. A tensão cresce, e todos acreditam que ela também será punida. No entanto, a situação muda radicalmente quando a jovem revela um segredo bombástico — o nome do verdadeiro pai do bebê de Joélly.

Bagdá recua, mas ameaça permanece

A revelação deixa Bagdá atordoado. Por alguns segundos, ele hesita e decide poupar a vida de Joélly e Raul, mas o perdão vem com uma condição: o casal permanecerá sob sua vigilância. Antes de deixá-los ir, o traficante humilha Raul diante dos capangas e avisa que “ninguém desafia Bagdá impunemente”.

Mesmo libertos, os dois saem do local sob forte tensão, cientes de que o perigo ainda ronda seus caminhos. O momento é descrito como um verdadeiro milagre aos 45 do segundo tempo, que salva não só suas vidas, mas também o futuro do bebê.

Nos bastidores, a sequência promete ser uma das mais impactantes da novela, marcada por drama, suspense e emoção, consolidando Três Graças como um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Bagdá #Joélly #Raul #Spoiler #PróximosCapítulos