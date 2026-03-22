Festival de Ginástica da Prefeitura celebra dedicação, inclusão e formação esportiva em Campo Grande – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizou na tarde deste sábado (13/12) o Festival de Ginástica, no Ginásio do Rádio Clube Campo. O evento marcou o encerramento das atividades anuais das modalidades de ginástica artística e ginástica rítmica do projeto Jovem Talento Esportivo, reunindo crianças e adolescentes de 5 a 18 anos atendidos pela Fundação.

As apresentações foram desenvolvidas exclusivamente para o festival e encantaram o público ao combinar técnica, expressão corporal, trilhas musicais e efeitos de luz. Acrobacias, leveza e criatividade deram o tom das coreografias, que traduziram o resultado de um ano inteiro de dedicação, disciplina e aprendizado dos alunos, com o acompanhamento das equipes técnicas da Funesp.

Mais do que um espetáculo, o festival simbolizou o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a formação esportiva, a inclusão social e o acesso gratuito ao esporte. Por meio da Funesp, a ginástica vem se fortalecendo no cenário esportivo regional, com aulas de ginástica rítmica realizadas nos polos do Parque Jacques da Luz e do Ginásio Guanandizão, e a ginástica artística desenvolvida no Centro de Formação de Atletas (CEFAT), ampliando oportunidades e revelando novos talentos na Capital.

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O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância do projeto e o apoio do Poder Público Municipal. “É um orgulho para a Funesp receber as famílias de nossos alunos para prestigiá-los. Encerramos um grande ano, com avanços e conquistas importantes no esporte. As ginásticas são projetos que valorizamos muito, pois refletem o investimento da Prefeitura de Campo Grande na formação, na inclusão e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Parabenizo os professores da Funesp e, principalmente, os atletas pelo empenho e dedicação”, afirmou.

A coordenadora do Centro de Treinamento de Ginástica Artística da Funesp, Elaine Nagano, ressaltou o caráter humano e formativo do trabalho desenvolvido. “É uma honra receber as crianças e os pais. Esse projeto é um legado que buscamos manter. Aqui os professores vão além da ginástica, trabalhando valores e oferecendo acolhimento. Ver os pais presentes e emocionados reforça que estamos no caminho certo”, destacou.

O impacto do projeto também foi evidenciado nos depoimentos das famílias. Guilherme Brasil e Paula Brasil, pais de Otto e Olívia, falaram sobre o primeiro contato dos filhos com o esporte. “Eles adoram a ginástica artística e esse projeto fez toda a diferença por ser próximo da nossa casa e da escola. É o primeiro contato que eles têm com o esporte e a gente gosta bastante”, relatou a mãe. O pai também destacou o caráter inclusivo da iniciativa. “A Olívia é PCD e fomos muito bem acolhidos pela coordenação e pelos professores” afirmou. “Existe um trabalho de inclusão muito bacana. Na turma dela também há crianças com TEA (transtorno do espectro autista). Hoje estamos se dividindo entre querer gravar, fotografar, assistir. É algo encantador”, complementou Paula.

O diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer da Funesp, Rafael Presotto, apresentou um panorama das modalidades ao longo do ano. “Encerramos as atividades de ginástica com um número expressivo de crianças e adolescentes atendidos. A Funesp oferece estrutura, espaços adequados e profissionais qualificados. Foi mais um ano de investimento da Prefeitura de Campo Grande para oportunizar a formação e a especialização esportiva, com atletas conquistando títulos em competições municipais, estaduais e nacionais”, afirmou.

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Para a coordenadora de ginástica rítmica da Funesp, Adenízia Julião, o festival representa o fechamento de um ciclo. “Hoje é o coroamento de um ano inteiro de trabalho. Cada ginasta que se apresenta é uma das nossas maiores pérolas. Fazemos tudo com muito amor e, há 16 anos, realizamos esse Festival de Encerramento”, disse.

Priscila Tavares, mãe de Maria Luiza Pereira Sacoman, de seis anos, que participou pela primeira vez, destacou a importância da iniciativa. “É o primeiro ano dela na ginástica rítmica. É um projeto muito bom, que eu não conhecia. Levo minha filha todas as semanas para as aulas e essa apresentação de encerramento está sendo muito gratificante. Ver o resultado do trabalho das professoras com as crianças é muito bonito e emocionante”, afirmou.

A emoção esteve presente também no depoimento de Janaína Cardoso, mãe de Isadora Cardoso, de 13 anos, que integra o projeto de ginástica rítmica desde os quatro anos de idade e treina no Ginásio Guanandizão. Janaína contou que a família enfrentou um momento extremamente difícil no início do ano, com a perda do pai da atleta, maior incentivador da filha na ginástica. “Era ele quem acompanhava, torcia, apoiava e sonhava junto com ela. Para uma menina de 13 anos, enfrentar essa perda foi muito duro. A ginástica foi o que deu força para a Isadora continuar. Mesmo quando o pai dela estava internado, eu liguei para a Adenízia, e ela me disse: ‘traz a Isadora’. Hoje, ver minha filha aqui, sorrindo, se apresentando e acreditando que a ginástica pode ser o futuro e a profissão dela, é algo que eu só consigo agradecer. Sou imensamente grata a toda a equipe da Funesp, aos professores e a esse projeto, que acolheu minha filha e ajudou a transformar dor em esperança”, relatou.

O Festival de Ginástica da Funesp contou com o apoio da Federação de Ginástica Artística de Mato Grosso do Sul, da Confederação Brasileira de Ginástica, da Associação Desportiva de Ginástica de Mato Grosso do Sul (ADGIMS) e do Rádio Clube, que cedeu o ginásio para a realização do evento.