OBRAS DE MONTEIRO LOBATO E ZIRALDO ENRIQUECEM ACERVO DA BIBLIOTECA INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Durante visita a unidade do SESI em São Gonçalo do Amarante, a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó, Juliana Andrea Dantas, adquiriu uma super coleção de livros dos escritores Ziraldo e Monteiro Lobato.





“Não perdi tempo e já fui compartilhar com a criançada, pois a leitura é um caminho de descobertas e oportunidades”, comentou a secretária.



