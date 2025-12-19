Por MRNews



Fora da herança do SBT, Cintia Abravanel se livra de grande problema que as irmãs terão que resolver

Cintia Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos, não ficou com o SBT após a divisão da herança do patriarca. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Cintia revelou que Silvio decidiu deixar o comando do Sistema Brasileiro de Televisão para suas outras cinco filhas: Patricia, Daniela, Renata, Rebeca e Silvia.

Embora tenha sido uma das herdeiras do império de Silvio Santos, a decisão de não herdar o SBT pode ter sido uma vantagem para Cintia, visto que a emissora enfrenta uma das piores crises de audiência de sua história.

Crise de audiência no SBT

No último dia 27 de setembro, o SBT registrou um desempenho histórico negativo: pela primeira vez em mais de 44 anos, a emissora não conseguiu alcançar 2 pontos de audiência na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do Brasil.

Durante esse dia, a emissora obteve apenas 1,9 ponto de média entre 6h e 5h59 do dia seguinte. Esse resultado ruim foi impulsionado pelo desempenho fraco de dois programas-chave da grade de sábado, como o Sábado Animado, de Silvia Abravanel, que registrou apenas 1,4 ponto de média.

Problemas de audiência aos sábados

A situação de audiência do SBT foi particularmente crítica aos sábados, com baixos desempenhos de vários programas, incluindo o Programa do João, que também teve uma audiência baixa. Outros programas, como o SBT Notícias, ficaram atrás de concorrentes diretos como a Record, que celebrava seu aniversário naquele dia e se manteve na vice-liderança.

Além disso, nenhuma faixa horária apresentou uma recuperação significativa, o que consolidou o pior desempenho do canal em mais de quatro décadas.

Cintia evita o problema

Enquanto suas irmãs, que ficaram com a responsabilidade de administrar o SBT, terão que enfrentar essa grave crise de audiência, Cintia Abravanel se livrou de um grande desafio. Não tendo herdado a emissora, ela evita o peso dessa situação complicada, que exigirá muito trabalho e estratégias para recuperar a audiência e manter o canal competitivo no mercado.

Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, a atual presidente do SBT, Daniela Beyruti, emocionou os funcionários da emissora ao compartilhar uma cópia de uma carta deixada por seu pai, o eterno comunicador Silvio Santos. Escrita antes de sua morte, em agosto de 2024, a carta revela reflexões profundas sobre a vida, o sucesso e os valores que nortearam a trajetória de um dos maiores ícones da televisão brasileira.

Um Legado em Palavras

Intitulada “Os Segredos do Êxito”, a carta escrita por Silvio Santos reúne conselhos, ensinamentos e convicções que moldaram sua visão de mundo e sua impressionante carreira como apresentador e empresário. O conteúdo foi revelado durante uma reunião interna do SBT e causou forte comoção entre os colaboradores.

“Aprender a Obedecer para Saber Mandar”

Na carta, Silvio Santos afirma que ninguém pode aprender a liderar sem antes saber obedecer. Para ele, a hierarquia e o respeito às ordens superiores são fundamentais para formar bons líderes. “Nunca coloco em postos-chave homens que não sabem obedecer”, escreveu.

Ele também destacou a importância da responsabilidade pessoal: “Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau”.

Trabalho, Economia e Fé

Silvio revelou que, desde jovem, adotou dois princípios fundamentais: trabalhar muito e gastar pouco. Em suas palavras, o sucesso está intimamente ligado à disciplina e à prudência financeira. “Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdida. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte”, afirmou o criador do SBT.

Além disso, o apresentador destacou sua fé inabalável em Deus, mas com uma ressalva importante: “Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho”.

Críticas Constroem Mais que Elogios

Em outro trecho marcante, Silvio Santos afirmou que aprendeu mais com os inimigos do que com os amigos. “Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas”, escreveu. Segundo ele, as críticas contribuem mais para o crescimento pessoal do que os elogios.

Ele também revelou seu perfeccionismo: “Eu sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar”.

Autoconfiança e Humor

Silvio ainda admitiu confiar mais em si mesmo do que nos outros, e deixou um conselho sobre autoestima e humildade: “O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida”.

Essa filosofia de vida, baseada na fé, trabalho, disciplina e autoconhecimento, reflete os valores que ajudaram a construir um império midiático e uma história de vida inspiradora para milhões de brasileiros.

Homenagens e Legado

Desde sua morte, Silvio Santos vem sendo homenageado de diversas formas, incluindo mudanças em escolas de samba e projetos especiais no SBT. Agora, com a divulgação dessa carta, seu legado se fortalece ainda mais, não apenas como comunicador, mas como mentor e símbolo de perseverança.

A carta, entregue às filhas após sua morte, servirá como guia e memória viva dos princípios que orientaram uma das figuras mais emblemáticas da história da televisão no Brasil.

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, faleceu às 4:50 da madrugada deste sábado (17 de agosto de 2024). O Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, revelou que a causa da morte foi broncopneumonia, decorrente de uma infecção por H1N1. O apresentador, que já havia enfrentado complicações anteriores de saúde, não resistiu ao agravamento do quadro.

A morte de Silvio Santos encerra uma trajetória de mais de seis décadas dedicada à televisão e ao entretenimento, deixando um legado profundo na cultura popular brasileira. Conhecido por seu carisma e presença marcante, ele será lembrado como um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve.

Silvio Santos, uma das maiores figuras da televisão brasileira, faleceu na madrugada deste sábado (17 de agosto de 2024) aos 93 anos. O fundador e proprietário do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto, após complicações de uma infecção por H1N1, e não resistiu ao agravamento do quadro.

Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio Santos, teve uma carreira de sucesso que se estendeu por mais de seis décadas. Ele começou como camelô no Rio de Janeiro, vendendo capas para títulos de eleitor, e logo viu seu talento para comunicação brilhar nas rádios. Foi na televisão, no entanto, que ele encontrou seu verdadeiro palco. Em 1962, Silvio Santos estreou seu icônico programa dominical, que se tornou uma tradição nas casas brasileiras e está no ar até hoje.

Em 1981, ele fundou o SBT, emissora que se tornaria a segunda maior do país, com uma programação popular e diversa, que incluía desde telenovelas mexicanas até o fenômeno mundial “Chaves”. Ao longo dos anos, Silvio Santos lançou inúmeros talentos da TV, como Gugu Liberato, Eliana e Maisa, além de se tornar um dos apresentadores mais amados e respeitados do Brasil.

Sua trajetória incluiu momentos marcantes, como a candidatura à presidência do Brasil em 1989, que, embora tenha sido barrada pela Justiça Eleitoral, demonstrou sua popularidade e o carinho do público.

Silvio Santos deixa um legado imenso na cultura e na comunicação brasileira, além de seis filhas, que agora continuarão à frente do SBT. Seu falecimento marca o fim de uma era na televisão brasileira, e sua ausência certamente será sentida por milhões de brasileiros que cresceram assistindo ao seu carisma inigualável.

Velório de Família Venezuelana que Morreu em Acidente Aéreo Começa em Carapicuíba

O velório de Josgleidys Gonzalez, seu filho Joslan, de quatro anos, e sua mãe Maria Parra, vítimas do acidente aéreo do voo 2283 da Voepass, teve início nesta sexta-feira, 16 de agosto, na Funerária São Paulo, localizada em Carapicuíba, Grande São Paulo. A cerimônia de despedida começou às 11h e está prevista para se encerrar às 18h.

O voo 2283, que partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, caiu na última sexta-feira, 9 de agosto, antes de completar sua rota. A tragédia resultou na morte de todos os 62 ocupantes da aeronave. A família venezuelana estava a caminho de um novo começo na Colômbia, após uma breve parada na Venezuela.

**Ausência de Familiares no Velório**

Até o início da tarde, a presença de familiares no velório ainda não havia sido registrada, conforme informado por um funcionário da funerária. A expectativa era que os parentes comparecessem para prestar as últimas homenagens. Após a cerimônia, os corpos serão cremados no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo, e as cinzas serão retornadas à Venezuela.

**Desdobramentos da Tragédia**

Stivie, pai de Joslan, compareceu ao velório, mas, profundamente abalado pela perda, optou por não conversar com a imprensa. O luto é palpável, e a comunidade local se une em solidariedade às vítimas e seus entes queridos.

O acidente e suas consequências têm gerado uma comoção significativa, destacando a dor e a perda experimentadas pelas famílias afetadas por esta tragédia aérea.

Avião da Voepass Faz Pouso Técnico em MG Após Questão Técnica

Na noite de quinta-feira, 15 de agosto de 2024, um avião da companhia aérea Voepass, que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso técnico em Uberlândia, Minas Gerais. A mudança de rota ocorreu após a identificação de uma questão técnica a bordo.

**Detalhes do Voo**

O voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, partiu de Rio Verde, Goiás, às 18h03, e estava previsto para aterrissar em Guarulhos. No entanto, devido à questão técnica identificada durante o trajeto, a aeronave, um modelo ATR 72-600, fez o pouso em Uberlândia às 19h15. A Voepass informou que todos os sistemas operacionais da aeronave estavam funcionando no momento do pouso e que os 38 passageiros seriam reacomodados em outros voos para continuar até o destino final.

Fontes do jornal O Globo indicaram que a razão do pouso de emergência pode ter sido uma pane elétrica. No entanto, a Voepass não confirmou essa informação, limitando-se a afirmar que a aeronave pousou em segurança e que a mudança de rota foi uma medida preventiva.

**Histórico Recente**

Este incidente ocorre menos de uma semana após um grave acidente envolvendo outra aeronave da Voepass. No dia 9 de agosto, um avião da companhia caiu em Vinhedo, São Paulo, resultando na morte de 62 pessoas. A aeronave, também um modelo ATR, havia decolado de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos.

Especialistas levantaram a hipótese de que a formação de gelo nas asas poderia ter sido a causa da queda, já que o modelo ATR 72-500 voa em altitudes propensas a esse fenômeno. O gelo acumulado nas asas pode comprometer a aerodinâmica, levando a uma perda de sustentação.

**Comunicado da Voepass**

Em comunicado oficial, a Voepass reiterou seu compromisso com a segurança e informou que o incidente em Uberlândia foi tratado com todas as precauções necessárias. A companhia afirmou que segue rigorosos padrões de segurança e que a tripulação atuou de maneira exemplar ao realizar o pouso técnico.

Enquanto aguardam mais informações sobre o incidente, passageiros e familiares se mantêm apreensivos, especialmente após o recente acidente fatal da mesma companhia.

A Voepass, que já está sob intenso escrutínio devido ao acidente anterior, precisa agora enfrentar mais uma situação que coloca em questão a segurança de seus voos. As autoridades competentes devem investigar o incidente para garantir que medidas adequadas sejam tomadas para evitar futuras ocorrências.

Áudios da Cabine do Avião Divulgados Expondo Tentativa de Evitar Queda e Gritos de Desespero**

No dia 9 de agosto de 2024, uma tragédia abalou o Brasil quando um avião da Voepass, antiga Passaredo, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, após decolar de Cascavel, Paraná. A bordo estavam mais de 60 pessoas, todas vitimadas fatalmente, marcando o acidente como um dos mais letais na história da aviação brasileira.

**Análise das Caixas-pretas**

Nesta quarta-feira, 14 de agosto, o Jornal Nacional revelou detalhes exclusivos da análise das caixas-pretas da aeronave, conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira. As gravações de áudio da cabine, obtidas pela equipe do JN, lançam luz sobre os momentos finais antes da tragédia.

No áudio, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva é ouvido questionando o que estava ocorrendo ao perceber que o avião perdia altitude. Em seguida, ele pede ao piloto para aumentar a potência da aeronave, uma tentativa desesperada de impedir a queda iminente. Infelizmente, apesar dos esforços da tripulação, o avião continuou a descer até colidir com o solo.

**Gritos de Pânico**

O áudio também registra gritos que, segundo as autoridades, refletem o pânico generalizado na cabine diante da situação crítica. Nos momentos finais, antes do impacto, ouvem-se os gritos e, por fim, o estrondo devastador da queda.

**Investigação em Andamento**

As gravações das caixas-pretas, que totalizaram cerca de duas horas de transcrição, fornecem um vislumbre aterrorizante dos últimos momentos do voo. No entanto, de acordo com os investigadores, esses áudios por si só não são suficientes para determinar a causa exata do acidente.

Um relatório oficial, com conclusões mais detalhadas e a possível causa da tragédia, deve ser divulgado nos próximos 30 dias, após a conclusão da perícia. Enquanto isso, familiares e amigos das 62 vítimas aguardam respostas sobre o que levou a essa catástrofe que abalou o país.